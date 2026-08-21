Dave Bautista substitui Ryan Hurst como Kratos em 'God of War'

Dave Bautista agora tem um dos papéis mais cobiçados das adaptações de games: o ator foi oficialmente confirmado como Kratos na série "God of War", da Amazon Prime Video. A informação foi divulgada pela Variety nesta quinta-feira, 20.

A escalação acontece após a saída de Ryan Hurst, que havia sido anunciado como o protagonista em janeiro. O ator sofreu uma lesão no bíceps durante as gravações e precisaria de um longo período de recuperação, o que levaria a produção a uma pausa até 2027. Amazon MGM Studios e Sony optaram pela troca para manter o cronograma do projeto.

Dave Bautista assume o papel

Bautista chega ao projeto com experiência em grandes produções de ação e fantasia. O ator ficou conhecido mundialmente como Drax na franquia "Guardiões da Galáxia" e também participou de "Duna", "Blade Runner 2049" e "Spectre".

A escolha também tem relação com seu histórico profissional com a Amazon MGM Studios. Bautista já estrelou filmes como "Dupla Perigosa", "Aprendiz de Espiã" e "Aprendiz de Espiã 2: Na Cidade Eterna", além de estar ligado a futuros projetos do estúdio, como "Road House 2" e o remake de "Highlander".

Produção terá cenas refeitas

A mudança de protagonista vai exigir um grande trabalho de produção. Quatro episódios já haviam sido filmados com Ryan Hurst antes da lesão, e as cenas envolvendo Kratos precisarão ser gravadas novamente com Bautista.

A expectativa é que as gravações sejam retomadas em Vancouver entre setembro e novembro, durante o outono no hemisfério norte. O Prime Video já encomendou duas temporadas, que serão filmadas em sequência.

História adapta a fase nórdica

A série será ambientada na fase nórdica da franquia e acompanhará Kratos ao lado de seu filho, Atreus. A trama parte da morte de Faye, esposa de Kratos e mãe do garoto, e acompanha a jornada dos dois para espalhar suas cinzas a partir do ponto mais alto dos nove reinos.

A produção adapta elementos dos dois jogos mais recentes da franquia, "God of War" (2018) e "God of War Ragnarök" (2022). A história coloca a relação entre pai e filho no centro da aventura, enquanto Kratos enfrenta deuses e criaturas da mitologia nórdica.

Elenco já reúne nomes conhecidos

Além de Bautista, a série conta com Callum Vinson como Atreus, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Max Parker como Heimdall e Alastair Duncan como Mimir.

Ronald D. Moore, conhecido por "Battlestar Galactica", será o showrunner, roteirista e produtor executivo. Frederick E.O. Toye, que dirigiu episódios de "Fallout" e "Shogun", ficará responsável pelos dois primeiros capítulos.

A série "God of War" ainda não tem data de estreia anunciada.