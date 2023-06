Qual é a fortuna de Taylor Swift? Veja quanto a cantora ganha por show

Na última semana, só se fala dela! Taylor Swift é um fenômeno no mundo todo. Depois de esgotar todos os ingressos da pré-estreia de seus shows da "The Eras Tour" no Brasil, a cantora fez história nessa segunda-feira, 12, para a venda geral de ingressos, que registrou fila de espera online com mais mais de 2 milhões de pessoas. Mas não é só esse o recorde da loirinha: ela também está na lista das 100 mulheres mais ricas do mundo, segundo o ranking da "Forbes".

A fortuna da cantora é avaliada em US$ 740 milhões — o equivalente a R$ 3,7 bilhões na conversão atual — e a principal fonte de toda essa renda é somente a música. Entre as artistas mais ricas do mundo, Taylor só perder para Rihanna, que além de faturar com as composições próprias, também tem sua própria linha de cosméticos — a Fenty Beauty. Rihanna tem renda avaliada em US$ 1,4 bilhão.

Com a turnê em pleno andamento nos Estados Unidos, a Bloomberg News informou que Taylor Swift está ganhando mais de US$ 10 milhões por evento, registrando entre US$ 11 milhões e US$ 12 milhões em vendas de ingressos cada.

De onde vem o dinheiro de Taylor Swift?

Música

Boa parte da renda de Taylor vem da venda de músicas em plataformas de streaming, contrato com gravadora e venda de vinis. Em 2022, a loirinha vendeu mais de 6 milhões de cópias de sua versão em vinil do álbum "Midnights", um campeão de vendas. Nos streamings, suas músicas foram ouvidas mais de 36,6 bilhões de vezes, de acordo com a Music Week.

Taylor tem contrato com a gravadora Republic Record, da Universal Music Group. Segundo a "Forbes", desde 2018, ela possui 50% dos royalties de suas novas músicas — e só entre julho e dezembro de 2020, faturou mais de US$ 14 milhões em royalties só com os álbuns "folklore" e "evermore". A Bloomberg também já a enquadrou nos 3% da receita total da Universal, só com as músicas de 2022, convertidas em pelo menos US$ 230 milhões.

Turnês

Boa parte da fortuna de Taylor Swift vem justamente de shows e turnês. A "The Eras Tour" já é a mais disputada do ano e tem batido recordes na quantidade de público interessado. Só no Brasil, no dia 7 de junho, os fãs que haviam adquirido os ingressos em 2020 tiveram a oportunidade de comprar primeiro. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas.

Na Argentina e no México, todos os ingressos também estão esgotados. Nos Estados Unidos, Swift anunciou 52 datas em estádios com capacidade de 70 mil pessoas. Os ingressos foram disputados: esgotaram nas primeiras horas após abertos — e ainda podem valer uma fortuna. Alguns chegaram a custar mais de US$ 1 mil, quase R$ 5 mil na cotação atual.

A última turnê da artista, "Reputation Stadium Tour", gerou um lucro de US$ 266,1 milhões, o recorde de maior bilheterias nos Estados Unidos, segundo a Bilboard. Foram cerca de 2 milhões de ingressos vendidos.

Perfumes

Ainda que a maior parte da renda da cantora seja formada pela música e turnês, uma parcela de sua fortuna também foi construída em cima de publicidades e da marca própria de perfumes. Ao todo, são cinco linhas criadas por Taylor, lançadas no mercado entre 2011 e 2015. O valor arrecadado não foi divulgado.

Imóveis

Por fim, Taylor também conta com um patrimônio de imóveis avaliado em US$ 80 milhões. A cantora tem casas e mansões em Nova York, Nashville, Los Angeles e Rhode Island.