'Yellowjackets': última temporada estreia em novembro; veja data e onde assistir

A espera dos fãs de "Yellowjackets" finalmente ganhou uma data para terminar. A quarta temporada, que também será a última da série, estreia em 20 de novembro de 2026, no Paramount+. A plataforma divulgou a data nesta quinta-feira, 20, junto com um teaser que antecipa o desfecho da produção.

Confira o teaser da quarta temporada de "Yellowjackets":

O que esperar da temporada final?

A quarta temporada retoma a história das sobreviventes enquanto elas tentam lidar com as consequências dos acontecimentos no passado e no presente. A trama acompanha a equipe de futebol feminino que sobreviveu a um acidente aéreo e passou 19 meses isolada em uma região remota.

A série alterna entre duas linhas do tempo. Uma mostra as adolescentes durante o período de sobrevivência na floresta, enquanto a outra acompanha as personagens adultas cerca de 25 anos depois, quando os acontecimentos daquele período continuam afetando suas vidas.

Como terminou a terceira temporada?

A terceira temporada de "Yellowjackets" revelou a identidade da chamada "Pit Girl": Mari é escolhida durante um novo ritual de caça e acaba morta após cair em uma armadilha. A morte também marca a ascensão definitiva de Shauna como a Antler Queen.

No presente, Lottie está morta e Callie assume a responsabilidade por sua morte. Van também morre após ser esfaqueada por Melissa, deixando Taissa devastada e aumentando a tensão entre as sobreviventes.

O episódio final ainda aproxima as personagens do momento do resgate. Natalie consegue fazer o comunicador funcionar e, após subir até um ponto mais alto em busca de sinal, escuta uma voz do outro lado dizendo: "Eu consigo te ouvir".

Com Shauna assumindo novamente uma posição de poder e o grupo cada vez mais dividido, a quarta temporada parte de um cenário de conflitos no presente e da expectativa pelo resgate das jovens no passado.

A terceira temporada também encerrou seu ciclo com recordes de audiência. Segundo a Paramount, o ano foi o mais assistido da história de "Yellowjackets", com crescimento de 3% em relação à segunda temporada. O episódio final alcançou 3 milhões de espectadores globais nos primeiros sete dias, alta de 19% sobre o desfecho anterior.

Elenco da última temporada

Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher e Samantha Hanratty estão entre os nomes que retornam para os episódios finais.

Também voltam Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya e Jenna Burgess. Hilary Swank também integra o elenco da temporada final.

Por que a série vai terminar?

A decisão de encerrar "Yellowjackets" na quarta temporada foi anunciada em outubro de 2025. Os criadores Ashley Lyle e Bart Nickerson explicaram que a história havia chegado ao ponto em que deveria terminar.

"Após três temporadas incríveis e muita reflexão, estamos empolgados em anunciar que daremos um desfecho surpreendente à história de Yellowjackets nesta quarta e última temporada", comunicaram os criadores.

A produção originalmente estreou em 2021 e chegou à terceira temporada em 2025.