Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Entenda a polêmica por trás dos shows de Kanye West na Rússia

Rapper se apresentará em São Petersburgo em outubro; mais de 100 mil ingressos já foram vendidos, segundo organizadores

Kanye West: Segundo os promotores, mais de 100 mil ingressos já foram vendidos para as duas apresentações. Os preços começaram em 9 mil rublos, cerca de US$ 105, e chegaram a 160 mil rublos, aproximadamente US$ 1.880, para os espaços VIP. A categoria mais barata se esgotou em cerca de uma hora, segundo a agência estatal russa TASS (Randall Hill/Reuters)

Kanye West: Segundo os promotores, mais de 100 mil ingressos já foram vendidos para as duas apresentações. Os preços começaram em 9 mil rublos, cerca de US$ 105, e chegaram a 160 mil rublos, aproximadamente US$ 1.880, para os espaços VIP. A categoria mais barata se esgotou em cerca de uma hora, segundo a agência estatal russa TASS (Randall Hill/Reuters)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 11h30.

Priorizar nos meus resultados Google

O anúncio de dois shows de Kanye West, também conhecido como Ye, transformou a passagem do rapper pela Rússia em um dos acontecimentos culturais mais comentados do país.

West se apresentará na Gazprom Arena, em São Petersburgo, nos dias 10 e 11 de outubro. O estádio tem capacidade para cerca de 70 mil pessoas e será palco da primeira apresentação do rapper na Rússia.

Segundo a agência estatal russa TASS, mais de 100 mil ingressos já foram vendidos para as duas datas. Os preços anunciados inicialmente variavam de 9 mil a 160 mil rublos, o equivalente a aproximadamente US$ 106 e US$ 1.885. Os ingressos mais baratos se esgotaram rapidamente.

A dimensão dos shows chama atenção porque a maior parte dos grandes artistas americanos e europeus deixou de se apresentar na Rússia desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Possível encontro com Putin

A repercussão chegou ao Kremlin. Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, foi questionado sobre a possibilidade de Vladimir Putin se encontrar com Kanye West durante a passagem do músico pelo país.

Peskov respondeu que o assunto não caberia à sua área e fez referência à Mosconcert, agência cultural russa. Na sequência, afirmou que aquela era a Administração Presidencial. A resposta deixou aberta a possibilidade de um eventual encontro, embora nenhum compromisso tenha sido anunciado.

Controvérsias acompanham o rapper

A chegada de Kanye West à Rússia acontece após uma série de episódios envolvendo declarações antissemitas e manifestações de apoio a Adolf Hitler. O rapper também lançou a música "Heil Hitler" e chegou a vender camisetas com uma suástica em seu site.

Após a repercussão, West publicou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal, no qual pediu desculpas por seu comportamento antissemita e mencionou seus problemas de saúde mental. “Eu não sou nazista nem antissemita”, escreveu Ye. “Eu amo o povo judeu.”

O pedido de desculpas teve pouco efeito sobre a repercussão negativa em torno do rapper. Ye encontrou resistência para se apresentar em diferentes países europeus, com shows previstos no Reino Unido, França e Itália cancelados.

O político russo Nikolay Novichkov pediu uma investigação sobre declarações anteriores de Ye em elogio a Adolf Hitler, incluindo uma fala de 2022 na qual o rapper afirmou que havia “coisas boas” sobre o líder nazista.

Em entrevista ao veículo russo Ostorozhno Novosti, Novichkov também defendeu o cancelamento dos shows caso o cantor não manifeste publicamente "apoio moral à Rússia e à operação militar especial".

Em outros países, porém, o rapper encontrou públicos mais receptivos. Segundo a agência estatal turca Anadolu, seu show em Istambul, na Turquia, reuniu cerca de 118 mil fãs no Estádio Olímpico Atatürk. Em Tbilisi, na Geórgia, aproximadamente 70 mil pessoas compareceram à apresentação, de acordo com o The Guardian. Na Holanda, Ye levou os shows ao GelreDome, em Arnhem, nos dias 6 e 8 de junho, após uma tentativa de impedir judicialmente sua entrada no país. A Justiça autorizou as apresentações.

Demanda movimenta a cidade

A procura pelos shows também começou a movimentar o setor de turismo. Dados da agência de viagens Tutu mostram que os pedidos de passagens de trem para São Petersburgo, para o período dos shows, aumentaram 41 vezes em 17 de agosto.

Segundo informações do The New York Times, o hotel Helvetsia, um dos principais de São Petersburgo, relatou uma onda de reservas e contatos logo após a confirmação dos shows. Segundo ele, clientes de diferentes mercados reagiram simultaneamente à notícia.

Kanye West já havia visitado Moscou em 2024, quando viajou à Rússia para participar da comemoração do aniversário do estilista Gosha Rubchinskiy. Na ocasião, circularam rumores sobre um possível show, mas só dois anos depois as apresentações se concretizaram. 

Acompanhe tudo sobre:CantoresShows-de-música
Próximo

Mais de Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

'A Odisseia' se torna maior bilheteria da história da Universal

Demi Lovato no Rock in Rio 2026: como a ex-estrela da Disney construiu sua relação com o Brasil

Quem é Zara Larsson? Conheça a cantora que se apresenta no Rock in Rio

Mais na Exame

Brasil

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Esporte

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

Mundo

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente