Entenda a polêmica por trás dos shows de Kanye West na Rússia

O anúncio de dois shows de Kanye West, também conhecido como Ye, transformou a passagem do rapper pela Rússia em um dos acontecimentos culturais mais comentados do país.

West se apresentará na Gazprom Arena, em São Petersburgo, nos dias 10 e 11 de outubro. O estádio tem capacidade para cerca de 70 mil pessoas e será palco da primeira apresentação do rapper na Rússia.

Segundo a agência estatal russa TASS, mais de 100 mil ingressos já foram vendidos para as duas datas. Os preços anunciados inicialmente variavam de 9 mil a 160 mil rublos, o equivalente a aproximadamente US$ 106 e US$ 1.885. Os ingressos mais baratos se esgotaram rapidamente.

A dimensão dos shows chama atenção porque a maior parte dos grandes artistas americanos e europeus deixou de se apresentar na Rússia desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Possível encontro com Putin

A repercussão chegou ao Kremlin. Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, foi questionado sobre a possibilidade de Vladimir Putin se encontrar com Kanye West durante a passagem do músico pelo país.

Peskov respondeu que o assunto não caberia à sua área e fez referência à Mosconcert, agência cultural russa. Na sequência, afirmou que aquela era a Administração Presidencial. A resposta deixou aberta a possibilidade de um eventual encontro, embora nenhum compromisso tenha sido anunciado.

Controvérsias acompanham o rapper

A chegada de Kanye West à Rússia acontece após uma série de episódios envolvendo declarações antissemitas e manifestações de apoio a Adolf Hitler. O rapper também lançou a música "Heil Hitler" e chegou a vender camisetas com uma suástica em seu site.

Após a repercussão, West publicou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal, no qual pediu desculpas por seu comportamento antissemita e mencionou seus problemas de saúde mental. “Eu não sou nazista nem antissemita”, escreveu Ye. “Eu amo o povo judeu.”

O pedido de desculpas teve pouco efeito sobre a repercussão negativa em torno do rapper. Ye encontrou resistência para se apresentar em diferentes países europeus, com shows previstos no Reino Unido, França e Itália cancelados.

O político russo Nikolay Novichkov pediu uma investigação sobre declarações anteriores de Ye em elogio a Adolf Hitler, incluindo uma fala de 2022 na qual o rapper afirmou que havia “coisas boas” sobre o líder nazista.

Em entrevista ao veículo russo Ostorozhno Novosti, Novichkov também defendeu o cancelamento dos shows caso o cantor não manifeste publicamente "apoio moral à Rússia e à operação militar especial".

Em outros países, porém, o rapper encontrou públicos mais receptivos. Segundo a agência estatal turca Anadolu, seu show em Istambul, na Turquia, reuniu cerca de 118 mil fãs no Estádio Olímpico Atatürk. Em Tbilisi, na Geórgia, aproximadamente 70 mil pessoas compareceram à apresentação, de acordo com o The Guardian. Na Holanda, Ye levou os shows ao GelreDome, em Arnhem, nos dias 6 e 8 de junho, após uma tentativa de impedir judicialmente sua entrada no país. A Justiça autorizou as apresentações.

Demanda movimenta a cidade

A procura pelos shows também começou a movimentar o setor de turismo. Dados da agência de viagens Tutu mostram que os pedidos de passagens de trem para São Petersburgo, para o período dos shows, aumentaram 41 vezes em 17 de agosto.

Segundo informações do The New York Times, o hotel Helvetsia, um dos principais de São Petersburgo, relatou uma onda de reservas e contatos logo após a confirmação dos shows. Segundo ele, clientes de diferentes mercados reagiram simultaneamente à notícia.

Kanye West já havia visitado Moscou em 2024, quando viajou à Rússia para participar da comemoração do aniversário do estilista Gosha Rubchinskiy. Na ocasião, circularam rumores sobre um possível show, mas só dois anos depois as apresentações se concretizaram.