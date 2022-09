Beyoncé no Brasil? Cantora deve anunciar turnê internacional para 2023, diz site

A cantora Beyoncé poderá levar seu novo álbum “Renaissance” para uma turnê internacional em 2023. A informação foi divulgada pelo Portal Page Six, nesta quinta-feira, 22.

De acordo com site, uma fonte revela que o cantora está reservando estádios ao redor do mundo para o verão de 2023. Uma segunda fonte acredita que um anúncio oficial pode ser esperado nas próximas semanas.

Desde seu lançamento em julho, “Renaissance” vem dominando os serviços de streaming. Apesar do sucesso, a estrela dos singles "Break My Soul" e “Cuff It”, ainda não lançou um videoclipe para nenhuma das 16 faixas do disco.

Beyoncé no Brasil?

Um rumor de que Beyoncé poderia vir para o Brasil foi após o site Eventim, plataforma de venda de ingressos online, ter criado uma página para a cantora. Apesar disso, não há nenhum local no site que tenha venda de ingressos para algum show da estrela do pop.

Eventim é responsável pela venda de ingressos da maioria de shows internacionais. Este ano, a empresa atuou na venda dos shows do Artic Monkeys, Coldplay, Dua Lipa, entre outros.

Apesar dos rumores, a cantora ainda não anunciou oficialmente a turnê.

Veja também:

Ator de série adolescente é condenado à prisão perpétua após matar a mãe

"Nos retraumatizou": família de vítima de Jeffrey Dahmer critica nova série da Netflix