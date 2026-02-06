Fãs descobrem pistas escondidas em clipe de 'Opalite', de Taylor Swift

Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 6, o clipe de “Opalite”, segunda faixa de trabalho do álbum “The Life of a Showgirl”, disponível no Spotify e no Apple Music.

O vídeo tem uma linguagem inspirada em comerciais dos anos 1990 e se apresenta, inicialmente, como uma propaganda fictícia de um produto chamado Opalite, anunciado como um spray capaz de resolver conflitos pessoais e transformar situações difíceis em cenários ideais.

A narrativa acompanha Swift ao receber uma pedra como melhor amigo. A cantora passa a tratar o objeto como companheiro inseparável, em cenas que incluem atividades cotidianas, momentos de lazer e interações sociais.

Com formato de comédia romântica, a produção mostra a cantora como uma “mulher solitária” que se envolve com uma pedra antes de conhecer um “homem solitário” que namora um cacto.

Fãs passaram a identificar possíveis Easter eggs e referências escondidas ao longo do vídeo, algo já habitual para as produções de Swift.

Confira as referências que os fãs encontraram (até o momento):

Entre os detalhes citados está a presença de pôsteres do cantor George Michael, conhecido pela música “Father Figure”. Em seu último álbum, Swift lançou uma canção homônima. Para parte do público, isso pode indicar o próximo single ou videoclipe.

Trechos da letra da canção "The Life of a Showgirl", com participação de Sabrina Carpenter, também apareceram de forma discreta como nomes de lojas em um shopping que funciona como cenário de parte do clipe.

O clipe também inclui referências a momentos anteriores da carreira, como uma possível menção a Taylor’s Version e o uso de uma pulseira da amizade, símbolo da The Eras Tour.

Um dos vestidos vermelhos usado pela cantora no clipe é muito similar a uma cena do filme "Ela é Demais", de 1999.

all the references in taylor swift's "opalite" music video — a thread 🧵 pic.twitter.com/elEH0NhALH — pt ⸆⸉ (@socasuallygay) February 6, 2026

Quais famosos estão no clipe?

Além dos Easter Eggs, ao longo do clipe surgem participações de Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi e Graham Norton. O elenco reúne todos os convidados que dividiram o sofá com Swift em um episódio do programa britânico The Graham Norton Show, exibido em outubro de 2025. E o ator Cillian Murphy, de Peaky Blinders, também faz uma "ponta".

Cada participação aparece em um contexto distinto. Lee interpreta uma artista exibida em um programa musical, Turner-Smith assume o papel de apresentadora fitness, e Gleeson surge vivendo um relacionamento conflituoso com um cacto. Após utilizar o produto Opalite, o personagem de Gleeson passa a contracenar com Swift, com quem desenvolve um romance retratado em fotos encenadas em um shopping center, em que Capaldi é o fotógrafo.

O clipe termina com Swift e Gleeson disputando uma competição de dança, vestidos com agasalhos coloridos, e encerra com imagens que remetem ao reencontro do elenco no próprio The Graham Norton Show.

Outra aparição muito comentada pelos fãs é a presença de Austin Swift, irmão da cantora, como figurante.