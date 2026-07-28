'Túmulo dos Vagalumes' volta aos cinemas; veja onde assistir

Túmulo dos Vagalumes: clássico do Studio Ghibli volta aos cinemas brasileiros em relançamento exclusivo da Cinemark. (Divulgação/Studio Ghibli)
Repórter
Publicado em 28 de julho de 2026 às 09h20.
O clássico "Túmulo dos Vagalumes", do Studio Ghibli, voltará aos cinemas brasileiros em uma exibição exclusiva da Cinemark.
O relançamento acontece a partir de 20 de agosto, com sessões em salas da rede em todo o país. A pré-venda de ingressos já está disponível no site e no aplicativo da exibidora.
Quem comprar entradas antecipadamente receberá um photocard colecionável com uma arte oficial do filme, enquanto durarem os estoques.
Lançado originalmente em 1988, "Túmulo dos Vagalumes" é dirigido por Isao Takahata e é considerado um dos maiores filmes de animação e de guerra já produzidos. A obra acompanha os irmãos Seita e Setsuko, que tentam sobreviver no Japão devastado pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
A nova exibição permitirá que uma nova geração assista ao longa na tela grande, além de oferecer aos fãs a oportunidade de rever o filme em alta qualidade.
Segundo José Freitas, diretor de programação da Cinemark, o relançamento reforça a estratégia da rede de investir em conteúdos voltados para públicos apaixonados por cinema e animação japonesa.
"Túmulo dos Vagalumes" aborda temas como guerra, sobrevivência e condição humana e é frequentemente citado entre as obras mais impactantes da história da animação.