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'Túmulo dos Vagalumes' volta aos cinemas; veja onde assistir

Animação do Studio Ghibli será exibida exclusivamente pela Cinemark a partir de 20 de agosto; pré-venda já começou

Túmulo dos Vagalumes: clássico do Studio Ghibli volta aos cinemas brasileiros em relançamento exclusivo da Cinemark. (Divulgação/Studio Ghibli)

Túmulo dos Vagalumes: clássico do Studio Ghibli volta aos cinemas brasileiros em relançamento exclusivo da Cinemark. (Divulgação/Studio Ghibli)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de julho de 2026 às 09h20.

O clássico "Túmulo dos Vagalumes", do Studio Ghibli, voltará aos cinemas brasileiros em uma exibição exclusiva da Cinemark.

O relançamento acontece a partir de 20 de agosto, com sessões em salas da rede em todo o país. A pré-venda de ingressos já está disponível no site e no aplicativo da exibidora.

Quem comprar entradas antecipadamente receberá um photocard colecionável com uma arte oficial do filme, enquanto durarem os estoques.

Clássico do Studio Ghibli retorna às telonas

Lançado originalmente em 1988, "Túmulo dos Vagalumes" é dirigido por Isao Takahata e é considerado um dos maiores filmes de animação e de guerra já produzidos. A obra acompanha os irmãos Seita e Setsuko, que tentam sobreviver no Japão devastado pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.

A nova exibição permitirá que uma nova geração assista ao longa na tela grande, além de oferecer aos fãs a oportunidade de rever o filme em alta qualidade.

Cinemark aposta em programação para fãs de anime

Segundo José Freitas, diretor de programação da Cinemark, o relançamento reforça a estratégia da rede de investir em conteúdos voltados para públicos apaixonados por cinema e animação japonesa.

"Túmulo dos Vagalumes" aborda temas como guerra, sobrevivência e condição humana e é frequentemente citado entre as obras mais impactantes da história da animação.

Acompanhe tudo sobre:FilmesCinema

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