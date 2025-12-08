Clássicos do Studio Ghibli voltam aos cinemas em dezembro; veja datas

Sete grandes títulos do Studio Ghibli serão reexibidos em sessões limitadas nos cinemas brasileiros, entre os dias 11 e 17 de dezembro, como parte do projeto Cinemark Replay. A iniciativa ocorre em parceria com a distribuidora Sato Company e homenageia os filmes clássicos do estúdio japonês.

Cada dia da semana contará com um título diferente. Os ingressos já estão disponíveis no site e aplicativos da Ingresso.com.

Programação completa

• 11/12 (quinta-feira) — Meu Amigo Totoro (1988)

• 12/12 (sexta-feira) — O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

• 13/12 (sábado) — A Viagem de Chihiro (2001)

• 14/12 (domingo) — O Castelo Animado (2004)

• 15/12 (segunda-feira) — Nausicaä do Vale do Vento (1984)

• 16/12 (terça-feira) — Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

• 17/12 (quarta-feira) — Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992)

Parte do Ghibli Fest no Brasil

A ação integra a celebração pelos 40 anos do Studio Ghibli e da Sato Company no Brasil. Em 2025, a distribuidora já havia promovido a reexibição de 14 animações. O ciclo se encerra em 2026, com mais oito títulos inéditos nos cinemas.