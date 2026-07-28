Coca-Cola supera estimativas no 2º tri e eleva projeções para 2026

A Coca-Cola elevou suas projeções para 2026 depois de registrar crescimento de vendas em todas as regiões onde atua e divulgar resultados do segundo trimestre acima das expectativas de Wall Street nesta terça-feira, 28.

A fabricante de bebidas agora espera que o lucro por ação comparável cresça entre 9% e 10% neste ano, acima da previsão anterior, que indicava avanço entre 8% e 9%. A expectativa para a receita orgânica também foi ajustada para cerca de 5%, no teto da faixa projetada anteriormente, de 4% a 5%.

A revisão das projeções ocorre após a empresa registrar aumento de 5% no volume global de vendas, indicador que exclui o efeito dos reajustes de preços e costuma ser acompanhado pelo mercado para medir a demanda. Todos os segmentos da companhia apresentaram expansão no período.

Os números reforçam um cenário diferente do observado por concorrentes. Em comunicado, o CEO da Coca-Cola, Henrique Braun, afirmou que o ambiente de consumo continua "dinâmico", de acordo com informações divulgadas pela CNBC.

A declaração foi dada poucos dias depois de a PepsiCo informar que a pressão sobre o orçamento das famílias reduziu as vendas de bebidas e lanches (snacks) nos Estados Unidos durante o trimestre.

Lucro e receita superam estimativas

No segundo trimestre, a Coca-Cola registrou lucro líquido de US$ 4,43 bilhões ou US$ 1,03 por ação, acima dos US$ 3,81 bilhões ou US$ 0,89 por ação obtidos em igual período do ano passado.

Desconsiderando itens extraordinários, o lucro ajustado alcançou US$ 0,97 por ação, superando a expectativa média de US$ 0,93 compilada pela LSEG.

A receita líquida somou US$ 13,38 bilhões entre abril e junho, alta de 7% na comparação anual e acima da projeção de US$ 13,16 bilhões. Já a receita orgânica avançou 6% no trimestre.

Antes da abertura das bolsas em Nova York, as ações da Coca-Cola (KO) subiam mais de 4% no pré-mercado.

Consumo resiste apesar do cenário econômico

Os resultados foram divulgados em um momento de maior pressão sobre o consumo nos EUA. Fontes consultadas pela CNBC destacam que a volatilidade dos preços do petróleo, intensificada pela guerra no Irã, elevou os custos para os consumidores.

No fim de maio, o preço médio da gasolina no país atingiu US$ 4,56 por galão, o maior nível em quatro anos. Ainda assim, a demanda pelas bebidas da Coca-Cola permaneceu em alta ao longo do trimestre, conforme o canal estadunidense.