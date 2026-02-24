Pop

Cinema a R$ 11: quais unidades da rede Cinemark participam da promoção?

As unidades participantes se concentram na Grande São Paulo

Cinemark (Sunshower Shots/Getty Images)

Mateus Omena
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11h18.

A rede Cinemark iniciou nesta segunda-feira, 23, uma campanha promocional com ingressos a partir de R$ 11. A oferta é válida de segunda a quarta-feira, até 18 de março, para sessões matinê em 2D, 3D e XD com início até as 16h59. Para exibições a partir das 17h, o valor passa a R$ 13.

Nas salas prime, vip e bistrô, assim como nas poltronas D-BOX — que contam com movimento e vibração sincronizados ao filme — os preços são diferentes. Nessas modalidades, o ingresso custa R$ 21 nas sessões até as 16h59 e R$ 25 nas sessões noturnas.

As unidades participantes se concentram na Grande São Paulo, contando com cinemas de grandes shopping centers como o Interlagos, Eldorado, Tatuapé, Paulista e Iguatemi.

Confira abaixo a lista completa de cinemas contemplados pela promoção.

Quais unidades do Cinemark estão participando?

  • Aricanduva
  • Atrium Shopping
  • Boulevard Tatuapé
  • Center Norte
  • Central Plaza
  • Cidade São Paulo (apenas matinês)
  • Cinemark Internacional Shopping
  • Cinemark Osasco
  • Eldorado (apenas matinês)
  • Extra Anchieta
  • Golden Square
  • Grand Plaza Shopping
  • Interlagos
  • Lar Center (apenas matinês)
  • Market Place
  • Metrô Santa Cruz (apenas matinês)
  • Metrô Tatuapé
  • Metrô Tucuruvi
  • Mogi das Cruzes
  • Mogi Urupema
  • Mooca Plaza Shopping
  • Park Shopping São Caetano
  • Pátio Higienópolis (apenas matinês)
  • Pátio Paulista (apenas matinês)
  • Raposo Shopping
  • Shopping D
  • Shopping Granja Vianna
  • Shopping Iguatemi SP (apenas matinês)
  • Shopping Tamboré
  • SP Market (apenas matinês)
  • Tietê Plaza Shopping (apenas matinês)
  • West Plaza

Qual é a programação dos cinemas?

Entre os títulos em cartaz estão produções que concorrem ao Oscar, premiação marcada para 15 de março. Integram a programação “O Agente Secreto”, “Hamnet - A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Valor Sentimental”.

A rede também exibe filmes do estúdio Ghibli na mostra Ghibli Fest 2026. A seleção inclui “O Serviço de Entregas da Kiki”, “Meu Amigo Totoro”, “O Conto da Princesa Kaguya” e “Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar”.

