Cinema a R$ 11: quais unidades da rede Cinemark participam da promoção?

A rede Cinemark iniciou nesta segunda-feira, 23, uma campanha promocional com ingressos a partir de R$ 11. A oferta é válida de segunda a quarta-feira, até 18 de março, para sessões matinê em 2D, 3D e XD com início até as 16h59. Para exibições a partir das 17h, o valor passa a R$ 13.

Nas salas prime, vip e bistrô, assim como nas poltronas D-BOX — que contam com movimento e vibração sincronizados ao filme — os preços são diferentes. Nessas modalidades, o ingresso custa R$ 21 nas sessões até as 16h59 e R$ 25 nas sessões noturnas.

As unidades participantes se concentram na Grande São Paulo, contando com cinemas de grandes shopping centers como o Interlagos, Eldorado, Tatuapé, Paulista e Iguatemi.

Confira abaixo a lista completa de cinemas contemplados pela promoção.

Quais unidades do Cinemark estão participando?

Aricanduva

Atrium Shopping

Boulevard Tatuapé

Center Norte

Central Plaza

Cidade São Paulo (apenas matinês)

Cinemark Internacional Shopping

Cinemark Osasco

Eldorado (apenas matinês)

Extra Anchieta

Golden Square

Grand Plaza Shopping

Interlagos

Lar Center (apenas matinês)

Market Place

Metrô Santa Cruz (apenas matinês)

Metrô Tatuapé

Metrô Tucuruvi

Mogi das Cruzes

Mogi Urupema

Mooca Plaza Shopping

Park Shopping São Caetano

Pátio Higienópolis (apenas matinês)

Pátio Paulista (apenas matinês)

Raposo Shopping

Shopping D

Shopping Granja Vianna

Shopping Iguatemi SP (apenas matinês)

Shopping Tamboré

SP Market (apenas matinês)

Tietê Plaza Shopping (apenas matinês)

West Plaza

Qual é a programação dos cinemas?

Entre os títulos em cartaz estão produções que concorrem ao Oscar, premiação marcada para 15 de março. Integram a programação “O Agente Secreto”, “Hamnet - A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Valor Sentimental”.

A rede também exibe filmes do estúdio Ghibli na mostra Ghibli Fest 2026. A seleção inclui “O Serviço de Entregas da Kiki”, “Meu Amigo Totoro”, “O Conto da Princesa Kaguya” e “Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar”.