Tudo sobre 'Snoop', cinebiografia do rapper Snoop Dogg

A história de Snoop Dogg vai chegar aos cinemas em uma cinebiografia produzida pelo próprio rapper.

Intitulado "Snoop", o filme da Universal terá Jonathan Daviss no papel principal e vai acompanhar a trajetória do artista que se tornou um dos grandes nomes do hip-hop e da indústria do entretenimento.

Quem está no elenco?

Jonathan Daviss, conhecido por seu trabalho em produções como "Outer Banks", será o protagonista de "Snoop". O longa é dirigido por Craig Brewer, responsável por filmes como "Hustle & Flow" e "Song Sung Blue", a partir de uma nova versão do roteiro originalmente escrito por Joe Robert Cole.

A produção terá uma série de figuras importantes da trajetória de Snoop Dogg representadas na tela. Myles Bullock Be interpretará Dr. Dre, enquanto Camron Jones viverá Tupac Shakur.

O elenco também conta com Algee Smith como Warren G, Tre Hale como Suge Knight, Laya DeLeon Hayes como Shante Broadus, Olly Sholotan como Kurupt, Corey Champagne como Nate Dogg e Jonica Booth como The Lady of Rage.

O filme ganhou ainda reforços no elenco para representar nomes ligados à história do rapper. SwayvoTwain interpretará Christopher Wallace, o Notorious B.I.G., enquanto Bentley Green viverá RBX e G Perico fará Big Reecie Cup.

Qual é a relação entre Snoop Dogg e Biggie?

Apesar de representarem lados diferentes da rivalidade entre as cenas de hip-hop da Costa Oeste e da Costa Leste, Snoop Dogg e Biggie mantinham respeito mútuo. Christopher Wallace foi um dos artistas mais influentes do hip-hop dos anos 1990 e morreu em 1997.

RBX também tem uma ligação direta com Snoop: os dois assinaram com a Death Row Records nos anos 1990. Já Big Reecie Cup é apresentado como uma figura importante nas raízes de Snoop em Long Beach.

Quando estreia 'Snoop'?

A Universal marcou a estreia de "Snoop" para 6 de agosto de 2027 nos cinemas. A produção será comandada pelo próprio Snoop Dogg, que também levará para o filme músicas de seu extenso catálogo.

O projeto é o primeiro da Death Row Pictures dentro de um acordo geral com a NBCUniversal Entertainment & Studios.