Sean 'Diddy' Combs começa a ser julgado e pode ser condenado à prisão perpétua; entenda as acusações

Figura central do hip-hop e conhecido por suas festas extravagantes, que atraíam as celebridades mais renomadas, Sean Combs enfrenta nesta segunda-feira um importante julgamento em Nova York. O rapper e produtor, também conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, é acusado de usar seu império para promover um esquema de tráfico sexual violento.

Com uma fortuna construída desde a década de 1990 com sua carreira na música, moda e bebidas alcoólicas, Combs, de 55 anos, pode ser condenado à prisão perpétua, tornando esse julgamento um dos mais aguardados dos Estados Unidos.

Por que Diddy está sendo julgado?

O fundador da Bad Boy Records, que teve artistas de destaque como Mary J. Blige e Notorious B.I.G. em seu selo, está sendo julgado por um tribunal federal de Manhattan. Ele enfrenta acusações de tráfico para exploração sexual, transporte de pessoas para fins de prostituição, sequestro, suborno e violência.

Preso há oito meses, Diddy também responde a mais de cem acusações de violência sexual em tribunais civis, envolvendo tanto mulheres quanto homens.

Combs se declara inocente e recusou um acordo judicial oferecido pela promotoria, cujo conteúdo permanece confidencial.

Quando começa o julgamento de Diddy?

O julgamento está programado para começar nesta segunda-feira, às 9h30 (horário de Brasília), com a seleção do júri, um processo que pode durar até uma semana.

Cenas gravadas e acusações

Combs afirma que as relações sexuais em questão foram consensuais e seu advogado, Marc Agnifilo, defende que o artista tinha um estilo de vida "swinger". No entanto, o caso envolve acusações de maratonas sexuais, denominadas "freak-offs", ocorridas entre 2004 e 2024. Durante esses eventos, mulheres foram forçadas a manter relações sexuais com profissionais do sexo, muitas vezes sob o efeito de drogas.

De acordo com as investigações, Combs era responsável pela organização desses eventos e, em alguns casos, as cenas foram filmadas. Além disso, a acusação alega que ele recorria a ameaças e violência para atingir seus objetivos. Embora o gabinete do promotor federal mencione a existência de cúmplices, Combs é o único réu do processo.

Este caso tem gerado grande repercussão na indústria musical americana, que, em grande parte, escapou das acusações que marcaram o movimento #MeToo, com exceção do cantor R. Kelly, condenado em 2022 por crimes sexuais.

As festas de P. Diddy

Desde os anos 1990, Diddy tem sido uma das figuras mais proeminentes do hip-hop da Costa Leste, ajudando a consolidar o gênero como uma das maiores forças da música. Conhecido por seu estilo ostentatório, ele frequentemente organizava festas luxuosas que atraiam a elite do entretenimento em locais como os Hamptons, na Long Island, em Nova York. Mesmo com sua reputação de violência, o artista nativo do Harlem e pai de sete filhos manteve sua posição de destaque no cenário do hip-hop.

Seu julgamento começa simbolicamente no mesmo dia da famosa gala do Metropolitan Museum of Art (Met), em Nova York, evento social de alto prestígio, do qual ele participou em 2023.

Uma das testemunhas mais esperadas no julgamento é a cantora de R&B Cassie, ex-namorada de Diddy. Um vídeo divulgado pela CNN em 2023 mostrou Combs agredindo Cassie violentamente em 2016, durante um incidente em um hotel de Los Angeles.

Em 2023, Cassie entrou com uma ação civil, alegando que foi vítima de mais de uma década de violência e de um estupro em 2018, acusação que resultou em um acordo extrajudicial, mas abriu caminho para outras acusações de agressão sexual e estupro contra o produtor.