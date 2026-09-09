Mercado Imobiliário

Quanto custa financiar a casa própria em setembro? Compare juros cobrados pelos bancos

Levantamento da MySide mostra que Caixa tem a menor taxa entre os principais bancos, enquanto linhas do Minha Casa, Minha Vida chegam a juros de 4% ao ano

MySide: O monitoramento, atualizado mensalmente pela empresa, considera as principais instituições financeiras do país (Leandro Fonseca /Exame)

MySide: O monitoramento, atualizado mensalmente pela empresa, considera as principais instituições financeiras do país (Leandro Fonseca /Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05h00.

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Comprar um imóvel financiado no Brasil exige cada vez mais atenção ao custo do crédito. As taxas de financiamento imobiliário dos principais bancos variam atualmente entre 10,26% e 11,70% ao ano, além da Taxa Referencial (TR), segundo levantamento da MySide, proptech que auxilia compradores na busca, comparação e negociação de imóveis novos e na planta.

O monitoramento, atualizado mensalmente pela empresa, considera as principais instituições financeiras do país e mostra que a diferença entre as taxas pode representar impacto relevante no custo final do financiamento.

A Caixa apresenta a menor taxa entre os bancos analisados, com financiamento a partir de 10,26% ao ano + TR. Na sequência aparecem o Bradesco, com 11,45% ao ano + TR, o Santander, com 11,69% ao ano + TR, o Banco do Brasil, com 11,60% ao ano + TR, e o Itaú, com 11,99% ao ano + TR.

As taxas variam conforme o perfil de crédito do cliente, relacionamento com o banco, renda, prazo do financiamento e condições comerciais específicas de cada instituição.

O levantamento considera como referência o financiamento com juros fixos mais TR, modalidade utilizada como padrão por ser uma das mais comuns no mercado imobiliário.

A MySide ressalta que as taxas divulgadas representam valores mínimos. Na prática, o percentual final pode mudar conforme as condições oferecidas pelo banco a cada cliente.

Minha Casa, Minha Vida tem taxas menores

Além das linhas tradicionais de financiamento imobiliário, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) oferece condições diferenciadas de juros conforme a renda familiar.

Para famílias de menor renda, as taxas podem começar em 4% ao ano. Já a Faixa 4, voltada para a classe média, permite financiar imóveis de até R$ 600 mil para famílias com renda de até R$ 13 mil, com juros a partir de aproximadamente 10% ao ano e prazo de até 420 meses.

Segundo a MySide, a faixa 4 pode ser uma alternativa para consumidores que não se enquadram mais nas linhas subsidiadas, mas buscam condições diferentes das oferecidas pelo financiamento tradicional.

Pró-cotista reduz juros para quem tem FGTS

Outra alternativa de financiamento é a linha pró-cotista, destinada a consumidores que possuem saldo no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

A modalidade permite utilizar os recursos do fundo tanto para a entrada quanto para amortizar o saldo devedor do financiamento, reduzindo o custo total da operação.

Entre os principais bancos analisados pela MySide, a Caixa oferece taxa pró-cotista de 9,01% ao ano + TR, enquanto o Banco do Brasil tem taxa de 9% ao ano + TR.

As condições da linha pró-cotista seguem regras definidas pelo Conselho Curador do FGTS e podem variar conforme renda familiar, valor do imóvel e localização.

Para a MySide, comparar as diferentes modalidades antes da contratação é uma etapa importante, já que pequenas diferenças nas taxas podem alterar significativamente o valor total pago ao longo dos anos de financiamento.

Acompanhe tudo sobre:Caixafinanciamento-de-imoveisBradescoSantanderBB – Banco do BrasilItaú

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