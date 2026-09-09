Quanto custa financiar a casa própria em setembro? Compare juros cobrados pelos bancos

Comprar um imóvel financiado no Brasil exige cada vez mais atenção ao custo do crédito. As taxas de financiamento imobiliário dos principais bancos variam atualmente entre 10,26% e 11,70% ao ano, além da Taxa Referencial (TR), segundo levantamento da MySide, proptech que auxilia compradores na busca, comparação e negociação de imóveis novos e na planta.

O monitoramento, atualizado mensalmente pela empresa, considera as principais instituições financeiras do país e mostra que a diferença entre as taxas pode representar impacto relevante no custo final do financiamento.

A Caixa apresenta a menor taxa entre os bancos analisados, com financiamento a partir de 10,26% ao ano + TR. Na sequência aparecem o Bradesco, com 11,45% ao ano + TR, o Santander, com 11,69% ao ano + TR, o Banco do Brasil, com 11,60% ao ano + TR, e o Itaú, com 11,99% ao ano + TR.

As taxas variam conforme o perfil de crédito do cliente, relacionamento com o banco, renda, prazo do financiamento e condições comerciais específicas de cada instituição.

O levantamento considera como referência o financiamento com juros fixos mais TR, modalidade utilizada como padrão por ser uma das mais comuns no mercado imobiliário.

A MySide ressalta que as taxas divulgadas representam valores mínimos. Na prática, o percentual final pode mudar conforme as condições oferecidas pelo banco a cada cliente.

Minha Casa, Minha Vida tem taxas menores

Além das linhas tradicionais de financiamento imobiliário, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) oferece condições diferenciadas de juros conforme a renda familiar.

Para famílias de menor renda, as taxas podem começar em 4% ao ano. Já a Faixa 4, voltada para a classe média, permite financiar imóveis de até R$ 600 mil para famílias com renda de até R$ 13 mil, com juros a partir de aproximadamente 10% ao ano e prazo de até 420 meses.

Segundo a MySide, a faixa 4 pode ser uma alternativa para consumidores que não se enquadram mais nas linhas subsidiadas, mas buscam condições diferentes das oferecidas pelo financiamento tradicional.

Pró-cotista reduz juros para quem tem FGTS

Outra alternativa de financiamento é a linha pró-cotista, destinada a consumidores que possuem saldo no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

A modalidade permite utilizar os recursos do fundo tanto para a entrada quanto para amortizar o saldo devedor do financiamento, reduzindo o custo total da operação.

Entre os principais bancos analisados pela MySide, a Caixa oferece taxa pró-cotista de 9,01% ao ano + TR, enquanto o Banco do Brasil tem taxa de 9% ao ano + TR.

As condições da linha pró-cotista seguem regras definidas pelo Conselho Curador do FGTS e podem variar conforme renda familiar, valor do imóvel e localização.

Para a MySide, comparar as diferentes modalidades antes da contratação é uma etapa importante, já que pequenas diferenças nas taxas podem alterar significativamente o valor total pago ao longo dos anos de financiamento.