Snoop Dogg carregará tocha olímpica em Paris

O rapper americano Snoop Dogg será o responsável por carregar a tocha olímpica nos estágios finais de sua jornada por Paris, antes da cerimônia de abertura dos 33º Jogos Olímpicos da Era Moderna na sexta-feira, 26. O artista conduzirá a tocha em Saint-Denis, encerrando o revezamento e dando início oficial aos Jogos de 2024 na capital francesa. As informações são do The Guardian.

Snoop Dogg, que está na cidade como correspondente especial da NBC, compartilhou uma foto nas redes sociais em frente ao Hotel de Ville, a prefeitura de Paris, anunciando sua participação no evento. Aos 52 anos, o rapper, cujo nome verdadeiro é Calvin Broadus Jr., demonstrou entusiasmo por fazer parte desse momento histórico, destacando-se entre outras celebridades e atletas que já participaram do revezamento da tocha olímpica.

O prefeito de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, informou que após a condução da tocha por Snoop Dogg, haverá um show do cantor Slimane, representante da França no Eurovision 2024, em frente à Basílica Catedral de Saint-Denis. Esse evento será o último antes da tocha seguir para a Torre Eiffel.

'Estrela' dos Jogos

Snoop Dogg, que nasceu em Los Angeles, cidade que já sediou os Jogos Olímpicos e os sediará novamente em 2028, recentemente correu 200 metros em 34,44 segundos durante uma exibição especial nos testes olímpicos dos EUA em Oregon, preparando-se para sua participação nos Jogos.

A jornada da tocha olímpica começou na Grécia, onde foi acesa em abril no local da antiga Olímpia, e tem sido carregada por diversos corredores através da França. A cerimônia de abertura dos Jogos acontecerá no Rio Sena, com os atletas desfilando em barcos.

Entre os músicos de hip-hop que já participaram do revezamento da tocha olímpica em edições anteriores estão Sean “Diddy” Combs, que carregou a tocha nas Olimpíadas de Atenas em 2004, e o rapper britânico Dizzee Rascal, além de will.i.am do Black Eyed Peas, que participaram das preparações para Londres 2012.