Tudo que se sabe até agora sobre a morte de Rob Reiner

O cineasta Rob Reiner e sua esposa, Michele Singer Reiner, foram encontrados mortos em casa, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, no último domingo, 14. O caso é tratado pelas autoridades como um duplo homicídio e as circunstâncias do crime seguem sob investigação. .

Reiner tinha 78 anos e era conhecido por dirigir filmes como “Harry & Sally”, “Questão de Honra” e “Conta Comigo”. Michele Singer Reiner era fotógrafa e colaborou com o marido em projetos cinematográficos.

Segundo informações preliminares divulgadas pela imprensa americana, não havia sinais evidentes de entrada forçada na residência. Veículos locais relataram que os corpos apresentavam ferimentos causados por arma branca (qualquer objeto cortante). A polícia ainda não divulgou um laudo oficial.

Investigação aponta filho como principal suspeito

De acordo com informações da Variety, a polícia de Los Angeles afirma que a ligação que acionou as autoridades partiu de dentro da casa. Poucas horas após a descoberta dos corpos, Nick Reiner, filho do casal, foi interrogado.

O homem, de 32 anos, acabou detido sob suspeita de duplo homicídio. A fiança inicial foi fixada em US$ 4 milhões. Posteriormente, ele passou a responder formalmente por duas acusações de assassinato.

Nick já havia enfrentado problemas relacionados à dependência química, segundo registros públicos. Ele chegou a colaborar com o pai no filme “Being Charlie”, lançado em 2015, que aborda o tema do vício.

Informações divulgadas pelo TMZ indicam que houve uma discussão familiar na noite anterior ao crime. A polícia não confirmou oficialmente essa versão. O suspeito compareceu ao tribunal e não se declarou culpado.

O caso também teve repercussão política. Rob Reiner era conhecido por sua atuação em causas ligadas ao Partido Democrata. Lideranças políticas lamentaram a morte do cineasta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o caso em seu perfil na rede social Truth Social, o que gerou críticas inclusive dentro de seu partido.

A família pediu respeito à privacidade e cautela na divulgação de informações enquanto o processo judicial avança.