Veja os principais filmes dirigidos por Rob Reiner, encontrado morto nos EUA

Rob Reiner: diretor e esposa foram encontrados mortos nesta madrugada (Alberto E. Rodriguez/FilmMagic)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06h45.
O ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, foi encontrado morto neste domingo, 15, ao lado da esposa, Michele Singer, na casa do casal em Brentwood, bairro nobre de Los Angeles.
Segundo a polícia local, os corpos apresentavam ferimentos provocados por faca e o caso é tratado como duplo homicídio. As circunstâncias da morte ainda estão sob investigação. A notícia causou forte repercussão em Hollywood e reacendeu discussões sobre o impacto do cineasta no cinema americano.
Filho do comediante e diretor Carl Reiner, Rob construiu uma trajetória sólida tanto diante quanto atrás das câmeras. Ganhou projeção como ator na série Tudo em Família, mas foi como diretor que consolidou seu nome, com uma filmografia marcada pela versatilidade e pela capacidade de transitar entre gêneros distintos.
Sátira em formato de falso documentário sobre uma banda de rock fictícia, considerada uma das comédias mais influentes da história do cinema e marco do humor metalinguístico.
Adaptação de Stephen King sobre a amizade e o amadurecimento de quatro garotos, que consolidou a reputação do diretor em narrativas sensíveis e geracionais.
Fantasia romântica que mistura aventura, humor e ironia; inicialmente discreto nas bilheteiras, tornou-se um clássico cult ao longo dos anos.
Comédia romântica marcada por diálogos afiados e uma abordagem direta sobre amizade e relacionamentos, hoje considerada um clássico moderno do gênero.
Thriller psicológico baseado em Stephen King que rendeu o Oscar de melhor atriz a Kathy Bates e se firmou como um dos suspenses mais marcantes da década.
Drama jurídico-militar centrado em dilemas éticos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, com elenco estrelado e diálogos contundentes.
Além da direção, Reiner teve papel relevante como produtor ao fundar a Castle Rock Entertainment, responsável por diversos sucessos do cinema americano.
Mesmo após o auge comercial, seguiu ativo em projetos autorais e participações como ator na televisão, como na série americana New Girl.
A polícia investiga as circunstâncias da morte de Rob Reiner e de Michele Singer.