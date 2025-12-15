Veja os principais filmes dirigidos por Rob Reiner, encontrado morto nos EUA

O ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, foi encontrado morto neste domingo, 15, ao lado da esposa, Michele Singer, na casa do casal em Brentwood, bairro nobre de Los Angeles.

Segundo a polícia local, os corpos apresentavam ferimentos provocados por faca e o caso é tratado como duplo homicídio. As circunstâncias da morte ainda estão sob investigação. A notícia causou forte repercussão em Hollywood e reacendeu discussões sobre o impacto do cineasta no cinema americano.

Filho do comediante e diretor Carl Reiner, Rob construiu uma trajetória sólida tanto diante quanto atrás das câmeras. Ganhou projeção como ator na série Tudo em Família, mas foi como diretor que consolidou seu nome, com uma filmografia marcada pela versatilidade e pela capacidade de transitar entre gêneros distintos.

Principais filmes dirigidos por Rob Reiner

Isto é Spinal Tap (1984)

Sátira em formato de falso documentário sobre uma banda de rock fictícia, considerada uma das comédias mais influentes da história do cinema e marco do humor metalinguístico.

Conta Comigo (1986)

Adaptação de Stephen King sobre a amizade e o amadurecimento de quatro garotos, que consolidou a reputação do diretor em narrativas sensíveis e geracionais.

A Princesa Prometida (1987)

Fantasia romântica que mistura aventura, humor e ironia; inicialmente discreto nas bilheteiras, tornou-se um clássico cult ao longo dos anos.

Harry e Sally —Feitos um para o Outro (1989)

Comédia romântica marcada por diálogos afiados e uma abordagem direta sobre amizade e relacionamentos, hoje considerada um clássico moderno do gênero.

Louca Obsessão (1990)

Thriller psicológico baseado em Stephen King que rendeu o Oscar de melhor atriz a Kathy Bates e se firmou como um dos suspenses mais marcantes da década.

Questão de Honra (1992)

Drama jurídico-militar centrado em dilemas éticos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, com elenco estrelado e diálogos contundentes.

Cineasta consolidou carreira como produtor

Além da direção, Reiner teve papel relevante como produtor ao fundar a Castle Rock Entertainment, responsável por diversos sucessos do cinema americano.

Mesmo após o auge comercial, seguiu ativo em projetos autorais e participações como ator na televisão, como na série americana New Girl.

A polícia investiga as circunstâncias da morte de Rob Reiner e de Michele Singer.