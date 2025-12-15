Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa nos EUA

O diretor e ator Rob Reiner, de 78 anos, foi encontrado morto neste domingo, 15, ao lado da esposa, Michele Singer, na residência do casal em Brentwood, na Califórnia. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, os corpos apresentavam marcas de faca e o caso está sendo tratado como duplo homicídio.

Reiner iniciou a carreira na televisão como o genro hippie Michael Stivic na série All in the Family, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy. Ao longo das décadas seguintes, consolidou-se como um dos nomes mais versáteis de Hollywood, dirigindo filmes como Spinal Tap (1984), Conta comigo (1986), A princesa prometida (1987), Harry e Sally – Feitos um para o outro (1989), Louca obsessão (1990) e Questão de honra (1992).

Filho do comediante e diretor Carl Reiner, Rob fundou a produtora Castle Rock Entertainment em 1987, responsável por títulos como Na linha de fogo e Malícia. Mesmo após perder apelo comercial nos anos 2000, seguiu atuando em projetos autorais, como The Bucket List (2007) e filmes políticos como LBJ (2016) e Shock and Awe (2017). Também fez um papel na série New Girl, como pai da personagem principal interpretada por Zooey Deschanel.

“É com profunda tristeza que anunciamos a trágica perda de Michele e Rob Reiner. Estamos de coração partido com essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento de dor inimaginável", escreveu a família em comunicado.