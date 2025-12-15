Filho de Rob Reiner é preso suspeito de matar os pais

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) prendeu nesta segunda-feira, 15, o filho do diretor Rob Reiner e da atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, Nick Reiner.

A detenção ocorreu após a polícia identificá-lo como principal suspeito do assassinato dos pais, encontrados mortos no domingo na mansão da família, em Los Angeles. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site TMZ.

Rob Reiner, de 78 anos, e Michelle Singer Reiner, de 68, foram localizados com ferimentos compatíveis com arma branca. Equipes de bombeiros e policiais chegaram a ser acionadas, mas o casal já estava sem vida. O caso é tratado como duplo homicídio, e a investigação está a cargo da Divisão de Roubos e Homicídios da polícia local.

A prisão de Nick Reiner representa o primeiro avanço concreto da investigação, embora a polícia ainda não tenha divulgado a motivação do crime nem formalizado as acusações.

Histórico de dependência química e exposição pública

Nick Reiner já havia chamado atenção do público anos antes por seu histórico pessoal. Aos 15 anos, passou pela primeira internação para tratar dependência química, iniciando um ciclo que resultou em 17 passagens por clínicas de reabilitação até 2016. Naquele ano, aos 22, relatou sua trajetória de vício e recaídas em entrevista à revista People.

Pai e filho chegaram a trabalhar juntos no filme Being Charlie, lançado em 2015. A produção foi dirigida por Rob Reiner e coescrita por Nick, com narrativa inspirada na juventude do próprio autor, marcada por reabilitações e conflitos familiares. O personagem foi interpretado pelo ator Nick Robinson.

À época, o longa foi visto como uma tentativa pública de reconstrução da relação entre pai e filho.

Crime amplia repercussão em Hollywood

Segundo informações confirmadas pela revista People, o casal foi morto com golpes de arma branca. A polícia manteve sigilo nas primeiras horas da apuração, mas a prisão do suspeito indica que os investigadores consideram haver indícios suficientes para avançar no caso.

Rob Reiner e Michelle Singer Reiner estavam juntos desde 1989 e viviam no oeste de Los Angeles. A residência era conhecida por receber amigos e profissionais da indústria cinematográfica. O diretor construiu carreira marcada por filmes como Harry e Sally: Feitos um para o Outro, Conta Comigo e Questão de Honra.

