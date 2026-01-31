Tudo que sabemos sobre 'Dona Beja', nova novela da HBO Max com Grazi Massafera

Boas notícias para quem curtiu "Beleza Fatal": a nova novela da HBO Max está chegando. Com data de estreia marcada para a próxima semana, "Dona Beja" é a próxima novela nacional do serviço de streaming.

Protagonizada por Grazi Massafera, a trama é inspirada na trajetória de Ana Jacinta de São José, figura histórica de Minas Gerais.

A produção revisita uma personagem que desafiou as convenções do Brasil imperial e se tornou símbolo de desejo, poder e transgressão. Com tom épico, romântico e provocador, a obra chega ao streaming no Brasil e em mais de 100 países e territórios.

Quando estreia 'Dona Beja'?

"Dona Beja" estreia na próxima segunda-feira, 2, na HBO Max. A novela terá 40 capítulos ao todo.

Para o lançamento, a plataforma disponibiliza os cinco primeiros episódios de uma vez e, a partir daí, cinco novos capítulos passam a ser liberados às segundas-feiras, seguindo o modelo adotado pelo streaming para produções seriadas.

Onde posso assistir 'Dona Beja'?

A novela é uma produção original da HBO Max e poderá ser assistida exclusivamente na plataforma, onde ficará disponível para assinantes no Brasil e em outros mercados internacionais.

Qual é o enredo de 'Dona Beja'?

Produzida pela Floresta e licenciada pela Warner Bros. Discovery, "Dona Beja" é escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira e aposta em uma narrativa intensa para reapresentar uma das histórias mais icônicas da dramaturgia brasileira a uma nova geração de espectadores.

A trama se passa no Brasil imperial e acompanha Beja, jovem que vê seu destino mudar drasticamente após ser alvo da violência e da cobiça de um ouvidor cruel. A partir desse ponto, ela transforma a dor em força e passa a desafiar as normas morais e sociais de seu tempo, usando o poder de sedução como instrumento de sobrevivência e afirmação.

Na história ambientada em 1819, na cidade mineira de Araxá, Beja é apaixonada e prometida a Antônio, que deixa a cidade para estudar na Inglaterra. Durante um baile, ela desperta o interesse do ouvidor Joaquim Mota, que a rapta e a leva para Paracatu. Desacreditada pela própria comunidade e alvo de boatos, Beja cai em desgraça e se reinventa como uma cortesã de prestígio, à frente de um refinado bordel — sem que o amor por Antônio desapareça.

A releitura contemporânea amplia o olhar sobre liberdade, protagonismo feminino e desigualdade social, colocando a personagem no centro de conflitos políticos, afetivos e morais.

A produção investiu em uma cidade cenográfica de 1.710 m² e em mais de 3 mil peças de figurino criadas especialmente para a obra, reforçando a ambição estética do projeto.

Assista ao trailer

Relembre a versão da TV Manchete

A nova "Dona Beja" revisita um clássico da teledramaturgia brasileira exibido pela Rede Manchete em 1986, protagonizado por Maitê Proença.

À época, a novela se destacou pela forte carga erótica e pelo retrato ousado de uma mulher que enfrentava a moral conservadora do Império, tornando-se um marco na história da emissora.

Quarenta anos depois, o remake da HBO Max resgata essa “picância” para o streaming, agora combinada a discussões contemporâneas sobre empoderamento feminino, raça e classe.

Entre as mudanças em relação à versão original estão a maior presença de atores negros e a alteração no perfil da vilania, além de uma abordagem mais explícita da sexualidade.