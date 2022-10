Tudo o que sabemos sobre o último capítulo de Pantanal

Seis meses depois de ir ao ar, a novela Pantanal finalmente chega ao fim nesta sexta-feira, 7. Com altas audiências, a Globo se despede da segunda edição da novela e revela também alguns "spoilers" de como será este último episódio, que vai ao ar a partir de 21h50.

Como de costume, o episódio final vai ao ar hoje, 7, e terá repetição no sábado, 8, também às 21h50.

O final de Pantanal 2022 será diferente do de 1990?

O final da novela será bem parecido com o da edição que foi ao ar na década de 1990, para a TV Manchete, mas os minutos finais terão algumas mudanças. Mesmo assim, como em boa parte das novelas da TV Globo, o público pode estar casamentos emocionados, finais felizes e, no caso de Pantanal em específico, muita moda de viola.

Casamentos

Ao todo, serão três casamentos no episódio final, segundo informações da Gazeta TV e do Splash (UOL). O primeiro — e também um dos mais aguardados — será o de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes). Irma (Camila Morgado) e José Lucas (Irandhir Santos) seguem o mesmo destino e, por fim, o terceiro casamento é o de Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa).

A parte intrigante é que todos esses casamentos serão, no fim, um só: uma grande festa para encerrar a novela. Maria e Alcides também terminarão juntos.

Perdas irreparáveis

Para manter a emoção em alta, um grande spoiler é a morte de José Leôncio que, após o casamento, terá uma parada cardíaca. Ele será encontrado por Filó. As cenas seguintes revelarão um emocionante velório, segundo a apuração da Gazeta TV.

Os rumores dizem que José Leôncio vai se encontrar, pouco antes de morrer, com o Velho do Rio (Osmar Prado) para, então, perceber que ele era seu pai, de fato. A morte, portanto, será física: o espírito do fazendeiro ficará no Velho do Rio.

Elenco original retorna às telas

A última surpresa é que o capítulo final da novela contará com alguns dos atores que deram vida aos personagens de Pantanal na década de 1990. São eles: Cristiana Oliveira (Juma), Madeleine e Giovanna Gold (Zefa).

LEIA TAMBÉM:

Inspirado pela novela? Saiba como viajar ao Pantanal do Brasil

Que horas começa "Pantanal"? Novela terá novo horário a partir de sexta, 7