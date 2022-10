Que horas começa "Pantanal"? Novela terá novo horário a partir de sexta, 7

A novela da Globo, Pantanal", terá novo horário de exibição a partir desta sexta-feira, 7. Os episódios começarão mais tarde por causa das eleições.

Como é de costume, o horário eleitoral será transmitido em dois momentos do dia, de segunda-feira a sábado, até o fim das eleições. Isso afeta a grade de programação da Globo e outros canais de TV aberta. Isso afeta a grade de programação da Globo e outros canais de TV aberta.

Que horas passa Pantanal?

A partir de sexta-feira, 7, a novela da Globo terá novo horário de exibição. Ela começará mais tarde para dar espaço ao horário eleitoral. Veja a nova programação:

Segunda a sexta: a partir de 21h50

a partir de 21h50 Quarta-feira, em caso de jogo: 20h55

20h55 Sábado: 21h45

Mudança é por causa das eleições

A propaganda eleitoral para presidente será veiculada na televisão de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, os programas vão ao ar de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

São vinte minutos dedicados ao cada um dos cargos por dia. Ou seja, haverá quarenta minutos de propaganda eleitoral veiculada nos estados onde há segundo turno, e apenas vinte onde a disputa estadual já foi decidida. No mais, as emissoras devem reservar 25 minutos na semana para cada cargo em disputa, com veiculação das inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação.

