Quando estreia o novo Jogos Vorazes? Veja data de lançamento e novo trailer

Quase dez anos após o lançamento do último filme, "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2" (2015) a franquia "Jogos Vorazes" vai ganhar mais um capítulo no cinema. Em novembro de 2023 estreia "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", baseado no livro derivado da saga, escrito por Suzanne Collins.

O longa tem direção de Francis Lawrence e elenco composto por Rachel Zagler, Hunter Schafer, Tom Blyth, Pinter Dinklage, Viola Davis, entre outros. A história se passa 70 anos antes da dos eventos com Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson), com enfoque na trajetória de Coriolanus Snow até o poder. O destaque vem para a aventura de Lucy Gray Baird, a primeira garota-tributo do Distrito 12.

Veja o trailer de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Quando estreia o novo filme de Jogos Vorazes?

A data de estreia do novo filme da franquia "Jogos Vorazes" está marcada para 15 de novembro.

Como comprar a pré-estreia para Jogos Vorazes?

A pré-estreia do filme já está disponível para compra nas principais redes de cinema do Brasil desde o dia 1º de novembro.

Veja a classificação indicativa de Jogos Vorazes

O filme é indicado para maiores de 14 anos. O conteúdo contém menção a drogas e cenas de violência.

Quem está no elenco de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes?

"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" é protagonizado por Rachel Zegler e Tom Blyth. O elenco também conta com Viola Davis, Hunter Schaefer, Kjell Brutscheidt, Ashley Liao, Jason Schwartzman e Peter Dinklage.