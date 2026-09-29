“Já Volto”: Volvo lança nova campanha de segurança no Brasil

Ninguém entendeu nada quando, na última segunda-feira, 21, um post no Instagram da Volvo Cars dizia “Já Volto”. Ontem, justamente no fim da Semana Nacional do Trânsito, a marca sueca começou a explicar sua nova campanha dedicada a humanizar a conscientização sobre a segurança no trânsito, divulgando o filme publicitário “Barulho”.

Para além das tecnologias a fim de evitar acidentes ou mitigar seus efeitos, o filme de 30 segundos assinado pela Grey Brasil (sob estratégia da Casulo Colab) destaca a dimensão de uma frase aparentemente simples, mas que carrega uma promessa implícita de um retorno seguro.

Segurança em primeiro lugar

A primeira fase começou na última segunda-feira, 21, quando a empresa ocultou todas as suas postagens nas redes sociais, mantendo apenas a mensagem inicial da campanha e levando mais tarde a conversa para conteúdo com influenciadores, ações em concessionárias e trade marketing, além de anúncios impressos e mídia. Na sequência virá o “Dia V” e a sustentação, entrando na reta final do ano.

“Começamos de forma simples e objetiva, colocando uma frase conhecida do dia a dia de todos os brasileiros e, ao mesmo tempo, despertando a curiosidade sobre o que existe por trás dela”, explica Gabriel Wardil, sócio e CSO da Casulo Colab.

“Essa campanha traduz de maneira genuína o trabalho quase centenário que a Volvo faz em todos os países em que atua e que, inclusive, vai além dos veículos da marca, com diversas inovações em segurança de patente aberta, como o cinto de três pontos, para melhorar o mercado automotivo como um todo”, complementa Felipe Yagi, Head de Marketing, Customer Experience e Comunicação da Volvo Cars para Brasil e América Latina.