Seu cargo pode valer mais com IA: 7 tarefas que aumentam o valor de um profissional

Automação de tarefas repetitivas pode liberar tempo para atividades de análise e decisão (FABIO HEIZENREDER)
Redatora
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06h04.
Passar horas organizando planilhas, procurando informações ou preparando relatórios pode consumir uma parte considerável da rotina de um profissional.
Quando algumas dessas tarefas são automatizadas, o tempo recuperado pode ser direcionado para atividades que exigem interpretação dos dados, definição de prioridades e participação nas decisões da empresa.
O ganho profissional aparece quando o tempo liberado é usado para assumir responsabilidades que dependem de conhecimento do negócio e capacidade de julgamento.
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Uma planilha pode ser organizada automaticamente, mas os números continuam precisando de interpretação. O profissional pode usar a IA para identificar padrões, comparar períodos e localizar alterações relevantes, dedicando mais tempo a entender o que esses dados significam para a área.
Reunir informações para uma decisão costuma consumir tempo. Com a coleta e a organização automatizadas, o profissional pode concentrar o trabalho em comparar alternativas, avaliar consequências e apresentar uma recomendação fundamentada.
Quem consegue transformar informação em uma decisão útil passa a participar de uma parte mais relevante do processo.
Cronogramas, listas de tarefas e primeiros rascunhos de planos podem ser estruturados com ajuda da IA. Cabe ao profissional definir prioridades, identificar dependências e ajustar o planejamento às condições reais da equipe.
Isso também permite acompanhar riscos com mais antecedência, em vez de gastar a maior parte do tempo apenas atualizando o status das atividades.
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A IA pode acelerar a busca e a organização de grandes volumes de conteúdo, desde documentos internos até pesquisas de mercado.
O profissional pode usar esse material como ponto de partida para comparar fontes, identificar informações conflitantes e encontrar oportunidades que passariam despercebidas em uma análise manual.
A capacidade de verificar o que foi encontrado continua essencial, já que uma resposta automatizada pode conter erros ou interpretações inadequadas.
Quando uma atividade repetitiva é automatizada, surge a oportunidade de olhar para o processo inteiro. Por que aquela tarefa existe? Quem precisa daquele resultado? Onde ocorrem atrasos?
Profissionais que conhecem a operação podem usar a IA para testar formas diferentes de executar etapas, documentar procedimentos e identificar pontos que podem ser simplificados.
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Textos, apresentações, relatórios e outros materiais podem ter seus primeiros rascunhos produzidos ou revisados com IA. O tempo poupado pode ser usado para definir a mensagem, adaptar o conteúdo ao público e conferir se as informações estão corretas.
A revisão humana ganha importância justamente porque contexto, precisão e adequação ao objetivo nem sempre podem ser avaliados pela ferramenta.
Uma das mudanças mais relevantes acontece quando o profissional consegue chegar a uma decisão já com informações organizadas. A IA pode resumir documentos, comparar dados e levantar possibilidades antes de uma reunião ou escolha.
O julgamento, porém, continua dependendo de quem conhece o contexto. Cabe à pessoa considerar restrições, prioridades e consequências que não aparecem necessariamente nos dados disponíveis.
Automatizar uma tarefa não aumenta automaticamente o valor de um cargo. Se o tempo economizado apenas for preenchido por mais atividades repetitivas, a mudança tende a ser pequena.
O ganho aparece quando a automação abre espaço para um trabalho de maior responsabilidade.
Analisar informações, melhorar processos, orientar decisões e compreender o negócio são atividades que colocam o profissional mais perto dos resultados da área.
Por isso, aprender a usar IA no trabalho envolve também identificar quais tarefas podem ser delegadas e, principalmente, o que fazer com o tempo que sobra.