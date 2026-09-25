'Minha Melhor Amiga' chega a R$ 73 milhões e se torna maior comédia brasileira pós-pandemia

RESUMO ＋ O filme brasileiro “Minha Melhor Amiga”, estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou 4,37 milhões de espectadores e R$ 73 milhões em bilheteria três semanas após estrear em 3 de setembro. O longa tornou-se a comédia brasileira de maior bilheteria no pós-pandemia e o primeiro filme nacional a liderar o ranking em 2026.

O filme "Minha Melhor Amiga", estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou 4,37 milhões de espectadores e R$ 73 milhões em bilheteria após três semanas em cartaz.

Com o resultado, o filme se tornou a maior bilheteria de uma comédia brasileira no período pós-pandemia, superando “O Auto da Compadecida 2”, que levou 4,35 milhões de pessoas aos cinemas após a estreia no Natal de 2024.

Lançado em 3 de setembro, o filme também foi o primeiro longa brasileiro a liderar as bilheterias em 2026. Na estreia, ocupou 1.531 salas de 773 cinemas em 436 cidades do país.

Sobre o filme 'Minha Melhor Amiga'

Filmado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, o longa é inspirado nas experiências de Ingrid e Mônica com as filhas adolescentes, Julia e Clara.

A história acompanha duas melhores amigas que estão na casa dos 50 anos e decidem viajar para Portugal depois que as filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, embarcam para um intercâmbio.

Na trama, Julia, interpretada por Mônica, é uma jornalista divorciada que não acredita mais no amor e se sente desvalorizada profissionalmente. Clara, vivida por Ingrid, enfrenta uma crise no casamento e uma rotina frustrante em casa e no trabalho como corretora imobiliária.

O que seria uma viagem para acompanhar as filhas se transforma em uma experiência que muda a vida das duas. Produzido por Marcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf, da Paris Entretenimento, o longa tem distribuição da Paris Filmes.