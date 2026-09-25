'Minha Melhor Amiga' chega a R$ 73 milhões e se torna maior comédia brasileira pós-pandemia

'Minha Melhor Amiga': filme superou 'O Auto da Compadecida 2' (Paris Filmes/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17h15.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 18h19.
O filme brasileiro “Minha Melhor Amiga”, estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou 4,37 milhões de espectadores e R$ 73 milhões em bilheteria três semanas após estrear em 3 de setembro. O longa tornou-se a comédia brasileira de maior bilheteria no pós-pandemia e o primeiro filme nacional a liderar o ranking em 2026.
O filme "Minha Melhor Amiga", estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou 4,37 milhões de espectadores e R$ 73 milhões em bilheteria após três semanas em cartaz.
Com o resultado, o filme se tornou a maior bilheteria de uma comédia brasileira no período pós-pandemia, superando “O Auto da Compadecida 2”, que levou 4,35 milhões de pessoas aos cinemas após a estreia no Natal de 2024.
Lançado em 3 de setembro, o filme também foi o primeiro longa brasileiro a liderar as bilheterias em 2026. Na estreia, ocupou 1.531 salas de 773 cinemas em 436 cidades do país.
Filmado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, o longa é inspirado nas experiências de Ingrid e Mônica com as filhas adolescentes, Julia e Clara.
A história acompanha duas melhores amigas que estão na casa dos 50 anos e decidem viajar para Portugal depois que as filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, embarcam para um intercâmbio.
Na trama, Julia, interpretada por Mônica, é uma jornalista divorciada que não acredita mais no amor e se sente desvalorizada profissionalmente. Clara, vivida por Ingrid, enfrenta uma crise no casamento e uma rotina frustrante em casa e no trabalho como corretora imobiliária.
O que seria uma viagem para acompanhar as filhas se transforma em uma experiência que muda a vida das duas. Produzido por Marcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf, da Paris Entretenimento, o longa tem distribuição da Paris Filmes.
“Minha Melhor Amiga” ultrapassou 4,37 milhões de espectadores e arrecadou mais de R$ 73 milhões após três semanas em cartaz.
O longa tornou-se a comédia brasileira de maior bilheteria no período pós-pandemia. O filme superou “O Auto da Compadecida 2”, que levou 4,35 milhões de pessoas aos cinemas após estrear no Natal de 2024.
“Minha Melhor Amiga” estreou em 3 de setembro e foi o primeiro longa brasileiro a liderar as bilheterias em 2026. No lançamento, ocupou 1.531 salas de 773 cinemas em 436 cidades do país.
O filme acompanha Julia e Clara, duas amigas na casa dos 50 anos que viajam para Portugal após as filhas adolescentes embarcarem para um intercâmbio. A viagem transforma a vida das duas, que enfrentam crises pessoais, profissionais e amorosas.
O longa foi inspirado nas experiências de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli com as filhas adolescentes, Clara e Julia. As filmagens ocorreram no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha.
“Minha Melhor Amiga” foi produzido por Marcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf, da produtora Paris Entretenimento. A distribuição ficou a cargo da Paris Filmes.