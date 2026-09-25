Conta de luz não terá custo extra com bandeira verde em outubro

Conta de luz: sistema permanecia com bandeira amarela desde maio (Divulgação/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17h55.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 17h56.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 25, que a conta de luz terá bandeira verde em outubro, sem cobrança extra, após permanecer em bandeira amarela desde maio. Segundo a Aneel, o aumento das chuvas no Sul e no Sudeste estabilizou os reservatórios e reduziu a necessidade de usinas termelétricas.
A conta de energia elétrica não terá custo extra em outubro. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira, 25, que o mês terá bandeira verde, após o sistema permanecer em amarelo desde maio.
A mudança acontece com a transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas do país.
Segundo a Aneel, o aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste ajudou a estabilizar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas.
Com a melhora nas condições de geração, será possível reduzir o uso de fontes mais caras, como as usinas termelétricas, evitando a cobrança adicional na conta de energia.
Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza os custos variáveis da geração de energia no país. As cores indicam o nível de custo e o acréscimo aplicado à tarifa:
Não. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), outubro terá bandeira verde, que não acrescenta custo à tarifa de energia.
Segundo a Aneel, o aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste ajudou a estabilizar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas. A melhora permite reduzir o uso de fontes mais caras, como as usinas termelétricas.
O sistema permanecia com bandeira amarela desde maio. Nessa modalidade, há cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.
O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos variáveis da geração de energia no país. Criado pela Aneel em 2015, o modelo aplica diferentes acréscimos à tarifa conforme as condições de geração.
A bandeira verde não gera acréscimo, enquanto a amarela adiciona R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. As bandeiras vermelhas acrescentam R$ 4,463 no Patamar 1 e R$ 7,877 no Patamar 2 a cada 100 kWh.