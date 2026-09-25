Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Conta de luz não terá custo extra com bandeira verde em outubro

Mudança acontece com a transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas do país

Conta de luz: sistema permanecia com bandeira amarela desde maio (Divulgação/Divulgação)

Conta de luz: sistema permanecia com bandeira amarela desde maio (Divulgação/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17h55.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 17h56.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 25, que a conta de luz terá bandeira verde em outubro, sem cobrança extra, após permanecer em bandeira amarela desde maio. Segundo a Aneel, o aumento das chuvas no Sul e no Sudeste estabilizou os reservatórios e reduziu a necessidade de usinas termelétricas.

A conta de energia elétrica não terá custo extra em outubro. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira, 25, que o mês terá bandeira verde, após o sistema permanecer em amarelo desde maio.

A mudança acontece com a transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas do país.

Segundo a Aneel, o aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste ajudou a estabilizar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas.

Com a melhora nas condições de geração, será possível reduzir o uso de fontes mais caras, como as usinas termelétricas, evitando a cobrança adicional na conta de energia.

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza os custos variáveis da geração de energia no país. As cores indicam o nível de custo e o acréscimo aplicado à tarifa:

  • Verde: condições favoráveis de geração, sem acréscimo na tarifa;
  • Amarela: condições menos favoráveis, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos;
  • Vermelha – Patamar 1: condições mais custosas, com acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh;
  • Vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas, com acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh.

'Perguntas frequentes'

A conta de luz terá cobrança extra em outubro? ＋

Não. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), outubro terá bandeira verde, que não acrescenta custo à tarifa de energia.

Por que a Aneel definiu bandeira verde para outubro? ＋

Segundo a Aneel, o aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste ajudou a estabilizar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas. A melhora permite reduzir o uso de fontes mais caras, como as usinas termelétricas.

Desde quando a conta de luz estava com bandeira amarela? ＋

O sistema permanecia com bandeira amarela desde maio. Nessa modalidade, há cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias? ＋

O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos variáveis da geração de energia no país. Criado pela Aneel em 2015, o modelo aplica diferentes acréscimos à tarifa conforme as condições de geração.

Quais são os valores cobrados nas bandeiras tarifárias? ＋

A bandeira verde não gera acréscimo, enquanto a amarela adiciona R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. As bandeiras vermelhas acrescentam R$ 4,463 no Patamar 1 e R$ 7,877 no Patamar 2 a cada 100 kWh.

Acompanhe tudo sobre:Energia elétricaEnergia

Mais de Brasil

Conselho do MPF decide manter Gonet à frente das investigações sobre Master e Vorcaro

Governo Lula deve enviar projeto de lei que pune influenciador que divulgar bets

Agregador Inteligov/EXAME: Vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro cai para 4,65 pontos no 1º turno

Greve dos Correios chegou ao fim? Veja o que decidiram o TST e os trabalhadores

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa recua pela 3ª sessão e fecha semana em baixa de 1%; dólar vai a R$ 5,18

ESG

Análise: Em Nova York, guerras e IA roubaram do clima a semana de alto nível da ONU

Carreira

O erro de carreira que aparece quando bons profissionais viram líderes

Pop

'Minha Melhor Amiga' chega a R$ 73 milhões e se torna maior comédia brasileira pós-pandemia