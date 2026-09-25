Conta de luz não terá custo extra com bandeira verde em outubro

RESUMO ＋ A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 25, que a conta de luz terá bandeira verde em outubro, sem cobrança extra, após permanecer em bandeira amarela desde maio. Segundo a Aneel, o aumento das chuvas no Sul e no Sudeste estabilizou os reservatórios e reduziu a necessidade de usinas termelétricas.

A conta de energia elétrica não terá custo extra em outubro. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nesta sexta-feira, 25, que o mês terá bandeira verde, após o sistema permanecer em amarelo desde maio.

A mudança acontece com a transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas do país.

Segundo a Aneel, o aumento das chuvas nas regiões Sul e Sudeste ajudou a estabilizar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas.

Com a melhora nas condições de geração, será possível reduzir o uso de fontes mais caras, como as usinas termelétricas, evitando a cobrança adicional na conta de energia.

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza os custos variáveis da geração de energia no país. As cores indicam o nível de custo e o acréscimo aplicado à tarifa:

Verde: condições favoráveis de geração, sem acréscimo na tarifa;

condições favoráveis de geração, sem acréscimo na tarifa; Amarela: condições menos favoráveis, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos;

condições menos favoráveis, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos; Vermelha – Patamar 1: condições mais custosas, com acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh;

condições mais custosas, com acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh; Vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas, com acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh.