Paramount diz que recebeu aprovação dos reguladores para fusão com Warner

Segundo a Paramount, a fusão de US$ 110 bilhões com a Warner Bros. superou mais uma etapa. A companhia informou, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14, que o negócio recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias após um processo de revisão de oito meses, que envolveu 68 jurisdições — entre elas Estados Unidos, União Europeia e China.

A empresa afirmou que reguladores "não encontraram, de forma alguma, motivos para impedir a concretização da transação". O Departamento de Justiça dos EUA está entre os órgãos federais que já deram sinal verde ao acordo.

Último obstáculo

Apesar do aval regulatório, a fusão ainda enfrenta um processo antitruste movido por um grupo de 12 estados, liderado pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta. O julgamento está marcado para março.

"O processo movido pelo Estado da Califórnia e por outros 11 procuradores-gerais estaduais continua sendo o último obstáculo para a conclusão de uma fusão que criará um concorrente mais forte, com maior capacidade de investir em conteúdo premium", afirmou o diretor executivo David Ellison.

A ação dos estados argumenta que a fusão prejudicaria a distribuição de filmes e programas de televisão e resultaria em corte de empregos na indústria de mídia e entretenimento. Para tentar reverter a resistência, a Paramount afirmou ter oferecido "compromissos e concessões" aos procuradores-gerais estaduais.

*Com informações da Bloomberg