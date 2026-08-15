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Paramount diz que recebeu aprovação dos reguladores para fusão com Warner

Companhia afirma que processo liderado pela Califórnia é o último obstáculo para fechar o acordo

Paramount diz que conseguiu aprovação regulatória para fusão com Warner (Mario Tama/Getty Images)

Paramount diz que conseguiu aprovação regulatória para fusão com Warner (Mario Tama/Getty Images)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 14h29.

Última atualização em 15 de agosto de 2026 às 14h30.

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Segundo a Paramount, a fusão de US$ 110 bilhões com a Warner Bros. superou mais uma etapa. A companhia informou, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14, que o negócio recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias após um processo de revisão de oito meses, que envolveu 68 jurisdições — entre elas Estados Unidos, União Europeia e China.

A empresa afirmou que reguladores "não encontraram, de forma alguma, motivos para impedir a concretização da transação". O Departamento de Justiça dos EUA está entre os órgãos federais que já deram sinal verde ao acordo.

Último obstáculo

Apesar do aval regulatório, a fusão ainda enfrenta um processo antitruste movido por um grupo de 12 estados, liderado pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta. O julgamento está marcado para março.

"O processo movido pelo Estado da Califórnia e por outros 11 procuradores-gerais estaduais continua sendo o último obstáculo para a conclusão de uma fusão que criará um concorrente mais forte, com maior capacidade de investir em conteúdo premium", afirmou o diretor executivo David Ellison.

A ação dos estados argumenta que a fusão prejudicaria a distribuição de filmes e programas de televisão e resultaria em corte de empregos na indústria de mídia e entretenimento. Para tentar reverter a resistência, a Paramount afirmou ter oferecido "compromissos e concessões" aos procuradores-gerais estaduais.

*Com informações da Bloomberg

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