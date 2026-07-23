Justiça dos EUA amplia bloqueio à fusão entre Paramount e Warner Bros.

Warner e Paramount: empresas poderiam finalizar a fusão nesta quarta-feira, 22, mas o bloqueio extendeu esse prazo para, no mínimo, o dia 18 de agosto. (Mario Tama/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de julho de 2026 às 18h36.
Última atualização em 23 de julho de 2026 às 18h54.
Um juiz federal dos Estados Unidos prorrogou nesta quinta-feira, 23, por mais 14 dias, a ordem que impede a conclusão da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Com a decisão, o acordo não poderá ser fechado antes de 18 de agosto. A compra, avaliada em US$ 111 bilhões, foi bloqueada nesta segunda-feira, 20, por uma decisão da juíza distrital dos EUA Araceli Martínez-Olguín, em Oakland, na California.
A extensão do bloqueio também foi assinada por Martínez-Olguín, que marcou uma audiência para 3 de agosto, quando deverá decidir se a suspensão temporária da aquisição será prorrogada por tempo indeterminado. Na decisão de segunda-feira, a juíza afirmou que os estados apresentaram "questões sérias relacionadas ao mérito" ao contestarem a fusão.
Com a medida, Paramount e Warner Bros. terão de adiar a conclusão da transação enquanto o Judiciário analisa uma ação apresentada por estados americanos contra a operação. Inicialmente, as empresas poderiam finalizar a fusão nesta quarta-feira, 22, mas o bloqueio extendeu esse prazo para, no mínimo, o dia 18 de agosto.
O processo foi aberto, em 13 de julho, pela Califórnia e outros 11 estados, que tentam impedir a fusão entre as companhias. A contestação sustenta que a combinação de dois dos cinco maiores estúdios de Hollywood reduziria a concorrência na distribuição de filmes e de conteúdo destinado à TV a cabo.
A Writers Guild of America também entrou com uma contestação separada contra a operação. O sindicato argumenta que a fusão poderia pressionar os salários de roteiristas e resultar em uma maior uniformização de conteúdos.
A ordem inicial de bloqueio havia sido emitida na segunda-feira e suspendia temporariamente o avanço do negócio enquanto a Justiça analisava o pedido de liminar. A decisão desta quinta-feira mantém a suspensão até a próxima etapa do processo.
A Paramount defende a realização de uma audiência de três dias no fim de agosto, alegando que precisa interrogar testemunhas apresentadas pelos estados. Já os procuradores-gerais pedem que a juíza decida sobre a liminar sem uma audiência prolongada.
Na decisão de quinta-feira, Martinez-Olguin recomendou que as partes tentem chegar a um acordo sobre o cronograma e determinou que o pedido apresentado pela WGA seja analisado junto com a solicitação dos estados em 3 de agosto.
Segundo a ação judicial, a companhia formada pela união de Paramount e Warner Bros. passaria a controlar 27% do mercado de filmes com amplo lançamento nos cinemas.
Os dois estúdios também concentrariam, segundo as alegações apresentadas no processo, mais de 30% dos blockbusters, produções de grande orçamento destinadas a alcançar ampla distribuição e público.Com a conclusão da operação, quatro empresas concentrariam mais de 90% desse mercado: a companhia resultante da fusão, Walt Disney, Universal e Sony Pictures Entertainment.
O acordo de fusão estabelece que a Paramount tem até 4 de junho de 2027 para concluir a aquisição. O cronograma, no entanto, prevê um custo caso a transação permaneça pendente a partir do fim de setembro.A partir de 30 de setembro, a Paramount deverá pagar à Warner Bros. uma taxa diária de US$ 7 milhões até que a operação seja concluída.