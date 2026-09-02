De quais ferramentas um corretor de imóveis realmente precisa?

Por Priscilla Jacovani, cofundadora e CMO da Lano.

Se você, proprietário de uma imobiliária, for até a mesa do seu melhor corretor e pedir para olhar o navegador dele, provavelmente vai encontrar cinco ou seis abas abertas ao mesmo tempo.

O CRM imobiliário em uma tela, o recurso de disparo de mensagens em outra, o criador de landing pages no meio, as redes sociais e o portal de imóveis.

Essa realidade é muito comum em empresas que foram incorporando ferramentas digitais para resolver problemas específicos, mas acabaram por dispersar suas operações entre vários sistemas diferentes.

Você já parou para calcular quanto tempo a sua equipe perde nesse vai e vem? Segundo dados do estudo State of Sales da Salesforce, profissionais de vendas chegam a gastar cerca de 70% do tempo em tarefas administrativas, burocráticas e alimentando plataformas.

No mercado imobiliário, isso significa que seu corretor passa uma parcela significativa do dia em atividades operacionais, em vez de se dedicar ao atendimento e às vendas.

Será que ainda vale a pena manter uma estrutura fragmentada?

Essa bola de neve se formou porque a solução imediata para qualquer questão na rotina era simplesmente adquirir mais um software avulso. Mas a soma de diversas soluções independentes impacta diretamente em três áreas:

1. O tempo útil de vendas perdido devido à digitação manual de formulários, planilhas e upload de imagens.

2. A perda de leads qualificados, uma vez que a falta de integração faz com que os contatos que entram durante o fim de semana esperem horas para serem atendidos.

3. A falta de visibilidade da gestão, que precisa comparar diversos relatórios e encerra o mês sem ter a certeza de qual canal resultou no contrato assinado.

Esse formato de trabalho impacta a imobiliária e deixa a equipe sobrecarregada. Por isso, o debate sobre tecnologia no setor imobiliário passa também pela integração entre as ferramentas utilizadas na operação.

Para acabar com essa dinâmica ultrapassada, a resposta está em simplificar o ecossistema e reunir toda a experiência em um só lugar. A integração permite reduzir tarefas repetitivas e concentrar informações que hoje ficam distribuídas em diferentes plataformas.

A inteligência artificial não tem como objetivo substituir o corretor, mas sim auxiliá-lo a se concentrar naquilo que nenhuma máquina é capaz de realizar: dialogar, discutir preços e estabelecer conexões autênticas com o cliente.

A inteligência artificial não veio para substituir o corretor, mas para ajudá-lo

Ao contrário do que muito se fala, a tecnologia não chegou para roubar empregos, mas para assumir o braçal e colocar a inteligência de dados a serviço do negócio.

Por exemplo, a IA conversacional é capaz de assumir o atendimento imediato no site ou WhatsApp, tirar as primeiras dúvidas, entender a capacidade financeira do cliente e já entregar o lead pronto e qualificado direto no CRM.

Adicionalmente, a produção de conteúdo deixa de tomar horas do dia, pois a inteligência artificial gera descrições detalhadas das fichas de imóveis, textos para redes sociais e ajusta páginas de captura de leads em poucos cliques.

Ao mesmo tempo, o mecanismo analisa o comportamento de navegação dos compradores e cruza essas informações automaticamente com a carteira da imobiliária, avisando o corretor sobre qual imóvel indicar para cada perfil.

Com os dados integrados, essas informações podem ajudar a orientar o atendimento e a recomendação de imóveis.

Toda alteração ou novo cadastro de imóvel é sincronizado instantaneamente no site, nas landing pages, eliminando qualquer necessidade repetitiva.

A modernização do setor imobiliário exige a coragem de focar no que realmente move o ponteiro de vendas. Isso inclui avaliar se as ferramentas adotadas estão, de fato, simplificando a rotina comercial.

Enquanto a concorrência perde tempo em tarefas braçais e relatórios desconectados, quem centraliza a inteligência de dados responde primeiro, atende melhor e fecha a venda.