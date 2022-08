“Todo Mundo Odeia o Chris” vai ganhar um reboot pela Paramount+

Para quem estava com saudades de uma das sitcoms mais amadas dos anos 2000, vem aí uma boa notícia: a série Todo Mundo Odeia o Chris ganhará um reboot pela Paramount+ em versão animada.

A produção, feita pela MTV Entertainment Studios, foi aprovada nesta terça-feira, 2, de acordo com informações da revista Dedline. A distribuição será feita pela Paramount+ e Comedy Central, ainda sem data de estreia definida.

Esse novo reboot, explica a revista, será também uma animação da autobiografia de Chris Rock, muito semelhante à sitcom dos anos 2000. Rock será tanto narrador dessa animação quanto produtor executivo.

“Chris Rock é um dos comediantes mais talentosos de todos os tempos e estamos empolgados em fazer parceria com ele, 3 Arts e CBS Studios para dar vida a isso e recebê-lo como o próximo grande sucesso em nosso crescente arsenal de animação adulta icônica que inclui séries de sucesso como South Park e o novo Beavis and Butt-Head”, ressalta o CEO da Paramount Media Networks e MTV Enterntainment Studios, Chris McCarthy, à revista Deadline.

Todo Mundo Odeia o Chris: reboot será como a sitcom?

A ideia, de acordo com a produtora e o CEO, é que a animação seja muito semelhante à versão live-action, com os eventos da adolescência de Chris Rock em 1980. Ainda não há muitas informações sobre o elenco de dubladores, entretanto.

Mesmo assim, os icônicos personagens de Rochelle, Drew e Julius estarão de volta às telas. Resta saber se os atores originais serão também os dubladores na versão animada, com um clamor do público especial para Tyler James Williams, Terry Crews e Tichina Arnold.

Segundo a Deadline, a série já tem inclusive um novo nome Todo Mundo Ainda Odeia o Chris.

“Uma releitura desta série inovadora e aclamada pela crítica tem sido uma fonte de discussões criativas em nosso estúdio há muito tempo”, afirmou George Cheeks, presidente e CEO da CBS. “É emocionante unir forças com a 3 Arts e o gênio cômico de Chris Rock enquanto ele expande sua visão do show original neste novo formato inovador. Isso também marca outra colaboração interna significativa para a CBS com Chris McCarthy e nossos valiosos parceiros da MTV Entertainment Studios, pois apoiamos em conjunto esta série para Paramount+ e Comedy Central”, destaca à Deadline.

Produção executiva e criação da série

Toda a produção da nova série será feita pela CBS Studios e 3 Arts Entertainment, em conjunto com a MTV Entertainment Sudios. O showrunner — e também produtor executivo, ao lado de Chris Rock e Ali Leroi — será Sanjay Shah, conhecido por seus trabalhos em South Park e Central Park.

A série tem também como produtores executivos Michael Roternberg, Dave Becky (3 Arts) e Grant Gish (MTV Entertainment). A produção desse reboot já estava em desenvolvimento há quase um ano e meio, de acordo com a Deadline, mas deve agora chegar às telas via streaming de vídeo.

