Astro de Batman nunca assistiu sequer um filme da DC ou Marvel; veja por quê

Pode parecer controverso, mas o autor Michael Keaton, que retornou ao papel do Batman para The Flash, filme que estreia em 2023, não assistiu nenhum filme de super-herói da DC — lar do próprio Batman — e nem da Marvel.

Em entrevista à Variety, o ator destaca que o motivo é por falta de tempo e de interesse.

“Eu sei que as pessoas não acreditam nisso, que eu nunca vi uma versão inteira de nenhum desses filmes – qualquer filme da Marvel, qualquer outro. E não digo que não assisto porque sou intelectual – confie em mim! Não é isso”, explica. “É só que há muito pouca coisa que eu assisto. Eu começo a assistir algo e acho ótimo e assisto três episódios, mas tenho outras coisas para fazer!”.

Recentemente, Keaton está mais presente nos filmes de super-herói. Em 2017, estrelou como Abutre em Homem-Aranha: De Volta ao Lar. E mesmo com o marco de aparecer em ambas as franquias cinematográficas (DC e Marvel), não assistiu quase nenhum dos filmes.

A volta de um dos Batmans mais icônicos

Essa é a primeira vez, desde 1992, que Keaton retorna às telas com o figurino do Batman. Em entrevista à Variety, ele destaca que voltou ao personagem por diversão.

“Pareceu divertido. Fiquei curioso sobre como seria fazer isso após tantos anos. Não em relação a eu fazer isso – obviamente isso está incluso – mas estava curioso acerca disso, pelo aspecto social. O negócio é gigante. Eles têm o próprio mundo”, explica à Variety.

O filme tem previsão de lançamento em junho de 2023, com Ezra Miller no papel de protagonismo e direção de Andy Muschietti. O longa-metragem será inspirado no quadrinho FlashPoint (selo DC), e terá participação de Ben Affleck também como Batman — cada um em seu universo.

