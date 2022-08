Marvel Studios confirma presença no D23 e promete anúncios e surpresas, confira programação

Alguns dias após os anúncios na San Diego Comic Con, a Marvel Studios confirma um painel na D23 — evento especial da Disney de novidades e atrações —, em Anaheim, Califória (EUA), para os dias 9 e 10 de setembro.

O evento, em geral, costuma trazer uma série de novidades exclusivas para os fãs e anúncios em primeira mão. Neste ano, haverá uma celebração especial em homenagem ao 60 anos do Homem-Aranha, a divulgação de novos jogos e expansões da Marvel Games, salão de cosplayers, brindes únicos e ativações de fotos, confirmados pela Disney.

Novidades e atrações esperadas

Além das atrações fixas na Califórnia, os fãs brasileiros poderão acompanhar as declarações e novidades da companhia pelos canais oficiais da Disney e da Marvel Studios a partir das 14h, no horário de Brasília, do dia 10 de setembro.

São esperadas novidades sobre as séries da Marvel, bem como anúncios sobre as produções de Star Wars, em palcos com cineastas, celebridades e outros convidados surpresa. A Disney promete, em comunicado, que "nos bastidores dos filmes, especiais e séries altamente esperados desses estúdios, os participantes verão imagens exclusivas e estarão entre os primeiros a saber o que está em andamento".

A Marvel na San Diego Comic Con

No evento, a companhia fez declarações ambiciosas a respeito das fases 4, 5 e 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), ambientadas na chamada "Saga do Multiverso", em conjunto com o emocionante primeiro trailer de Pantera Negra: Wakanda Forever — que encerra a fase 4 do MCU.

Outro anúncio gira em torno da nova série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, que ganhou também um novo trailer. O lançamento ocorre no dia 17 de agosto, com exclusividade para o Disney+.

Na área dos quadrinhos, a empresa também anunciou detalhes sobre Vingadores Assemble Alpha, de Jason Aaron e Bryan Hitch, e o crossover Homem-Aranha e X-Men.

