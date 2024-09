Tito Jackson, irmão de Michael Jackson e ex-integrante do Jackson 5, morre aos 70 anos

O músico Toriano Adaryll “Tito” Jackson, membro dos Jackson 5 e irmão de Michael Jackson, faleceu aos 70 anos, de acordo com um comunicado feito por seus filhos nas redes sociais, na noite deste domingo, 15.

“É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar”, escrevem TJ, Taj e Taryll em uma postagem no Instagram.

A banda, formada por Tito, Michael, Marlon, Jermaine e Jackie, surgiu em 1964 e alcançou sucesso mundial com hits como “I’ll Be There”, “ABC” e “I Want You Back”.

Sob a orientação de seu pai, Joe Jackson, o Jackson 5 se tornou uma das maiores referências do pop, sendo introduzido no Rock & Roll Hall of Fame em 1997.