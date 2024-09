Grammy Latino anuncia os indicados para edição de 2024; veja a lista

Depois de uma edição histórica do VMAs de 2024, chegou a vez dos artistas da América do Sul serem premiados: Academia Latina da Gravação anunciou nesta terça-feira, 17, os indicados ao 25º Grammy Latino, a maior premiação internacional dedicada à excelência da música latina e a única concedida por profissionais da indústria musical.

Neste ano, vários artistas do Brasil conquistaram indicações nas categorias gerais — além das já predispostas para língua portuguesa. Anitta emplacou mais uma na Gravação do Ano, única artista brasileira nomeada à categoria, e Xande De Pilares conquistou um espaço em Álbum do Ano. Os Garotin também foi listado em Artista Revelação.

Ao todo, o Grammy Latino contará em 2024 com 58 categorias. Duas delas são inéditas: Melhor Performance de Música Eletrônica Latina e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea. Foram contemplados este ano músicas lançadas entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2024. A votação final para determinar os vencedores será no 27 de setembro de 2024.