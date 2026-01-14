Cinco passos para criar uma cultura de alta performance no trabalho

Cultura de inovação: atitudes simples dentro das organizações podem trazer resultados fortes (UberImages/Getty Images)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17h09.
A pressão por resultados rápidos está cada vez maior, e isso afeta o nível de foco, clareza e energia das equipes. Mas o que poucas empresas entendem é que construir uma cultura de performance duradoura depende, antes, de criar um ambiente que apoie a saúde mental, a motivação e a capacidade de execução das pessoas.
Uma nova pesquisa da consultoria McKinsey analisou 115 programas de saúde e bem-estar no trabalho.
O estudo revelou cinco práticas concretas que diferenciam empresas que conseguem manter performance elevada de forma sustentável, e que podem ser adotadas por líderes e empreendedores que querem implementar essa mentalidade em seus times. As informações foram retiradas de Inc.
Empresas de alta performance sabem que saúde mental, engajamento e produtividade estão diretamente ligados. A recomendação da McKinsey é estabelecer uma linha clara entre os indicadores de bem-estar e os resultados da empresa, como inovação, retenção e entrega.
Em vez de apostar em modismos, use iniciativas que já tenham sido testadas em outras empresas. A McKinsey criou uma base de dados que compara impacto e viabilidade de diversas ações, e mostra quais combinam melhor com o perfil dos colaboradores.
Copiar modelos prontos não funciona. Times de alta performance precisam de soluções ajustadas à sua realidade — desde a cultura da empresa até o modelo de trabalho (remoto, híbrido, presencial). Quanto mais customizado, maior a adesão e o impacto.
Antes de escalar, teste em uma área-piloto. Isso permite ajustar rotas com base em dados reais, observando tanto indicadores de saúde (como estresse e energia) quanto resultados de negócios (como produtividade e retenção).
Mais do que criar um programa isolado, o segredo está em transformar hábitos saudáveis em parte da cultura da empresa. Isso inclui desde pausas para foco e descanso até incentivos a interações sociais e autonomia.
