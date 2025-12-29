TikTok: vídeos, desafios e escândalos que viralizaram em 2025

Mais uma vez, o TikTok se consolidou como a principal vitrine dos acontecimentos virais do ano. Entre escândalos inesperados, desafios improvisados e cenas que atravessaram bolhas, o aplicativo funcionou como um termômetro do que viralizou ao longo do ano.

Celebridades, influenciadores e usuários anônimos dividiram o mesmo espaço, muitas vezes transformando situações banais em fenômenos globais.

A seguir, confira os momentos que mais marcaram o TikTok em 2025, conforme curadoria da rádio norte-americana KISS 95.1.

O escândalo da “câmera do beijo” em show do Coldplay

Um dos episódios mais comentados do ano aconteceu durante um show do Coldplay, em julho. O telão exibiu o então CEO da Astronomer, Andy Byron, em um momento íntimo com uma funcionária, Kristin Cabot. A reação espontânea do vocalista Chris Martin, visivelmente confuso com a cena, só aumentou o alcance do episódio.

O vídeo se espalhou rapidamente e foi recriado por celebridades e influenciadores, transformando o constrangimento em meme global.

O 'Grupo 7' domina o algoritmo

A criadora Sophia James viralizou ao publicar uma sequência de vídeos que classificava espectadores em “grupos”. O sétimo vídeo, tratado como um experimento social, explodiu em visualizações e gerou uma onda de usuários se autodenominando parte do “Grupo 7”.

Com mais de 85 milhões de visualizações, a tendência ganhou adesão até de atletas olímpicos e virou símbolo de pertencimento dentro da plataforma.

As 'Sallys' surpresa nos shows do Role Model

O cantor Role Model impulsionou outra tendência ao convidar fãs aleatórios para subir ao palco durante a música “Sally, When the Wine Runs Out”.

O mistério sobre quem seria escolhido fez usuários treinarem reações e encenações no TikTok. Isso fez com que ampliasse o alcance da música e dos shows.

A polêmica do 'tratamento de princesa'

A influenciadora Courtney Palmer provocou debates ao popularizar o conceito de “tratamento de princesa”, defendendo uma dinâmica em que o parceiro assume todas as decisões do relacionamento.

O tema dividiu opiniões e gerou milhares de vídeos de resposta, tornando-se uma das discussões mais engajadas do ano.

Retorno do desafio de Nicki Minaj

Mais de uma década após o lançamento do clipe “High School”, a pose icônica de Nicki Minaj voltou ao TikTok. Celebridades e influenciadores recriaram o desafio em situações cada vez mais improváveis: de palcos a troféus e até com recém-nascidos no colo.

A própria Nicki entrou na brincadeira, o que fez com que impulsionasse ainda mais a tendência.

O passo 'impossível' do Dancing with the Stars

Um movimento de dança protagonizado por Dylan Efron e Daniella Karagach se tornou o trecho mais reproduzido da temporada. O passo, que simula uma caminhada no ar, foi recriado por fãs, dançarinos e até familiares dos próprios artistas.

Grito de Hozier vira trilha emocional

Um trecho intenso de “Northern Attitude”, de Hozier, passou a ser usado como trilha sonora para vídeos emocionais, nostálgicos ou caóticos.

O áudio virou um recurso expressivo para contar histórias pessoais, memórias de infância e situações constrangedoras.

O mashup Nicki Minaj + 4 Non Blondes

A mistura improvável de “What’s Up?” com “Beez in the Trap” dominou o TikTok por semanas. O remix foi usado por artistas, apresentadores e até figuras públicas fora do universo pop, impulsionando ainda mais seu alcance.

O fenômeno 'seis sete'

A expressão “seis sete”, impulsionada pela música “Doot Doot (6 7)”, do Skrilla, virou um bordão impossível de ignorar. Crianças, celebridades e programas de TV aderiram à tendência, que se espalhou para além do TikTok.

Entre danças, escândalos e momentos de puro caos digital, o TikTok em 2025 reafirmou seu papel como epicentro das tendências online. Se o ritmo se mantiver, a plataforma deve seguir ditando o que prende a atenção do público — sem pausa no scroll.