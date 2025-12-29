Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

TikTok: vídeos, desafios e escândalos que viralizaram em 2025

Retrospectiva reúne os momentos mais comentados do ano

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19h50.

Mais uma vez, o TikTok se consolidou como a principal vitrine dos acontecimentos virais do ano. Entre escândalos inesperados, desafios improvisados e cenas que atravessaram bolhas, o aplicativo funcionou como um termômetro do que viralizou ao longo do ano.

Celebridades, influenciadores e usuários anônimos dividiram o mesmo espaço, muitas vezes transformando situações banais em fenômenos globais.

A seguir, confira os momentos que mais marcaram o TikTok em 2025, conforme curadoria da rádio norte-americana KISS 95.1.

O escândalo da “câmera do beijo” em show do Coldplay

Um dos episódios mais comentados do ano aconteceu durante um show do Coldplay, em julho. O telão exibiu o então CEO da Astronomer, Andy Byron, em um momento íntimo com uma funcionária, Kristin Cabot. A reação espontânea do vocalista Chris Martin, visivelmente confuso com a cena, só aumentou o alcance do episódio.

@diana_dinanah RSL being messy last night 🤣💀. Had to remove me cackling through this whole video. I was dying and it totally made my night! ……… #coldplay #FYP #RSL #reals#realsaltlake #coldplayconcertcer #prank #kisscam ♬ Viva La Vida - Coldplay

O vídeo se espalhou rapidamente e foi recriado por celebridades e influenciadores, transformando o constrangimento em meme global.

O 'Grupo 7' domina o algoritmo

A criadora Sophia James viralizou ao publicar uma sequência de vídeos que classificava espectadores em “grupos”. O sétimo vídeo, tratado como um experimento social, explodiu em visualizações e gerou uma onda de usuários se autodenominando parte do “Grupo 7”.

@sophiajamesmusicGroup 7 who are you♬ So Unfair - Sophia James

Com mais de 85 milhões de visualizações, a tendência ganhou adesão até de atletas olímpicos e virou símbolo de pertencimento dentro da plataforma.

As 'Sallys' surpresa nos shows do Role Model

O cantor Role Model impulsionou outra tendência ao convidar fãs aleatórios para subir ao palco durante a música “Sally, When the Wine Runs Out”.

O mistério sobre quem seria escolhido fez usuários treinarem reações e encenações no TikTok. Isso fez com que ampliasse o alcance da música e dos shows.

@hulu This is what dreams are made of. #ACLFestival #RoleModel #HilaryDuff ♬ original sound - hulu

A polêmica do 'tratamento de princesa'

A influenciadora Courtney Palmer provocou debates ao popularizar o conceito de “tratamento de princesa”, defendendo uma dinâmica em que o parceiro assume todas as decisões do relacionamento.

@jojoejoelle Princess Treatment Dining Edition 🕊️🤍 #princesstreatment #princesstreatmentonly #husbandwife #marriage #marriedlife #husband #healthymarriage ♬ original sound - courtney_joelle

O tema dividiu opiniões e gerou milhares de vídeos de resposta, tornando-se uma das discussões mais engajadas do ano.

Retorno do desafio de Nicki Minaj

Mais de uma década após o lançamento do clipe “High School”, a pose icônica de Nicki Minaj voltou ao TikTok. Celebridades e influenciadores recriaram o desafio em situações cada vez mais improváveis: de palcos a troféus e até com recém-nascidos no colo.

@witneycarsonofficial You guys knew this was coming…. #dwts #nickiminaj #trend #viral ♬ High School - Nicki Minaj

A própria Nicki entrou na brincadeira, o que fez com que impulsionasse ainda mais a tendência.

O passo 'impossível' do Dancing with the Stars

Um movimento de dança protagonizado por Dylan Efron e Daniella Karagach se tornou o trecho mais reproduzido da temporada. O passo, que simula uma caminhada no ar, foi recriado por fãs, dançarinos e até familiares dos próprios artistas.

@witneycarsonofficial You guys knew this was coming…. #dwts #nickiminaj #trend #viral ♬ High School - Nicki Minaj

Grito de Hozier vira trilha emocional

Um trecho intenso de “Northern Attitude”, de Hozier, passou a ser usado como trilha sonora para vídeos emocionais, nostálgicos ou caóticos.

O áudio virou um recurso expressivo para contar histórias pessoais, memórias de infância e situações constrangedoras.

@tommylyon_ Trying Hozier’s yell?? @Hozier @Noah Kahan #fyp #singing #northernattitude ♬ original sound - Tommy Lyon

O mashup Nicki Minaj + 4 Non Blondes

A mistura improvável de “What’s Up?” com “Beez in the Trap” dominou o TikTok por semanas. O remix foi usado por artistas, apresentadores e até figuras públicas fora do universo pop, impulsionando ainda mais seu alcance.

@fallontonight What’s going on, @Malala Yousafzai?! #FallonTonight #TonightShow #MalalaYousafzai #JimmyFallon ♬ original sound - dj auxlord

O fenômeno 'seis sete'

A expressão “seis sete”, impulsionada pela música “Doot Doot (6 7)”, do Skrilla, virou um bordão impossível de ignorar. Crianças, celebridades e programas de TV aderiram à tendência, que se espalhou para além do TikTok.

@.lipewsz Six Seven | Song: Doot doot (67) - Skrilla 🎧💙 | #fyp #sixseven #67 #song #lyrics LYRICS.VIDEO:2025 @TikTok @Fy! ♬ som original - ◟ › L🄸𝗽e ˓ ♬ ࣪ ⊹

Entre danças, escândalos e momentos de puro caos digital, o TikTok em 2025 reafirmou seu papel como epicentro das tendências online. Se o ritmo se mantiver, a plataforma deve seguir ditando o que prende a atenção do público — sem pausa no scroll.

Acompanhe tudo sobre:TikTokInternetRedes sociais

Mais de Pop

Retrospectiva: os dez artistas mais ouvidos de 2025

Os 10 audiolivros para 'ler ouvindo' que dominaram 2025

Os 10 podcasts mais ouvidos do ano ao redor do mundo

Os álbuns mais ouvidos de 2025, segundo o Spotify

Mais na Exame

Tecnologia

Por que os AirPods Pro 3 estão entre as grandes inovações de 2025?

Ciência

As 5 melhores invenções aeroespaciais de 2025

Brasil

Helicóptero da Band faz pouso forçado em São Paulo; veja vídeo

Negócios

MEI terá nova contribuição em 2026: veja os valores atualizados