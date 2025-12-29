TikTok: vídeos, desafios e escândalos que viralizaram em 2025

Redação Exame
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19h50.
Mais uma vez, o TikTok se consolidou como a principal vitrine dos acontecimentos virais do ano. Entre escândalos inesperados, desafios improvisados e cenas que atravessaram bolhas, o aplicativo funcionou como um termômetro do que viralizou ao longo do ano.
Celebridades, influenciadores e usuários anônimos dividiram o mesmo espaço, muitas vezes transformando situações banais em fenômenos globais.
A seguir, confira os momentos que mais marcaram o TikTok em 2025, conforme curadoria da rádio norte-americana KISS 95.1.
Um dos episódios mais comentados do ano aconteceu durante um show do Coldplay, em julho. O telão exibiu o então CEO da Astronomer, Andy Byron, em um momento íntimo com uma funcionária, Kristin Cabot. A reação espontânea do vocalista Chris Martin, visivelmente confuso com a cena, só aumentou o alcance do episódio.
@diana_dinanah RSL being messy last night 🤣💀. Had to remove me cackling through this whole video. I was dying and it totally made my night! ……… #coldplay #FYP #RSL #reals#realsaltlake #coldplayconcertcer #prank #kisscam ♬ Viva La Vida - Coldplay
O vídeo se espalhou rapidamente e foi recriado por celebridades e influenciadores, transformando o constrangimento em meme global.
A criadora Sophia James viralizou ao publicar uma sequência de vídeos que classificava espectadores em “grupos”. O sétimo vídeo, tratado como um experimento social, explodiu em visualizações e gerou uma onda de usuários se autodenominando parte do “Grupo 7”.
@sophiajamesmusicGroup 7 who are you♬ So Unfair - Sophia James
Com mais de 85 milhões de visualizações, a tendência ganhou adesão até de atletas olímpicos e virou símbolo de pertencimento dentro da plataforma.
O cantor Role Model impulsionou outra tendência ao convidar fãs aleatórios para subir ao palco durante a música “Sally, When the Wine Runs Out”.
O mistério sobre quem seria escolhido fez usuários treinarem reações e encenações no TikTok. Isso fez com que ampliasse o alcance da música e dos shows.
@hulu This is what dreams are made of. #ACLFestival #RoleModel #HilaryDuff ♬ original sound - hulu
A influenciadora Courtney Palmer provocou debates ao popularizar o conceito de “tratamento de princesa”, defendendo uma dinâmica em que o parceiro assume todas as decisões do relacionamento.
@jojoejoelle Princess Treatment Dining Edition 🕊️🤍 #princesstreatment #princesstreatmentonly #husbandwife #marriage #marriedlife #husband #healthymarriage ♬ original sound - courtney_joelle
O tema dividiu opiniões e gerou milhares de vídeos de resposta, tornando-se uma das discussões mais engajadas do ano.
Mais de uma década após o lançamento do clipe “High School”, a pose icônica de Nicki Minaj voltou ao TikTok. Celebridades e influenciadores recriaram o desafio em situações cada vez mais improváveis: de palcos a troféus e até com recém-nascidos no colo.
@witneycarsonofficial You guys knew this was coming…. #dwts #nickiminaj #trend #viral ♬ High School - Nicki Minaj
A própria Nicki entrou na brincadeira, o que fez com que impulsionasse ainda mais a tendência.
Um movimento de dança protagonizado por Dylan Efron e Daniella Karagach se tornou o trecho mais reproduzido da temporada. O passo, que simula uma caminhada no ar, foi recriado por fãs, dançarinos e até familiares dos próprios artistas.
Um trecho intenso de “Northern Attitude”, de Hozier, passou a ser usado como trilha sonora para vídeos emocionais, nostálgicos ou caóticos.
O áudio virou um recurso expressivo para contar histórias pessoais, memórias de infância e situações constrangedoras.
@tommylyon_ Trying Hozier’s yell?? @Hozier @Noah Kahan #fyp #singing #northernattitude ♬ original sound - Tommy Lyon
A mistura improvável de “What’s Up?” com “Beez in the Trap” dominou o TikTok por semanas. O remix foi usado por artistas, apresentadores e até figuras públicas fora do universo pop, impulsionando ainda mais seu alcance.
@fallontonight What’s going on, @Malala Yousafzai?! #FallonTonight #TonightShow #MalalaYousafzai #JimmyFallon ♬ original sound - dj auxlord
A expressão “seis sete”, impulsionada pela música “Doot Doot (6 7)”, do Skrilla, virou um bordão impossível de ignorar. Crianças, celebridades e programas de TV aderiram à tendência, que se espalhou para além do TikTok.
@.lipewsz Six Seven | Song: Doot doot (67) - Skrilla 🎧💙 | #fyp #sixseven #67 #song #lyrics LYRICS.VIDEO:2025 @TikTok @Fy! ♬ som original - ◟ › L🄸𝗽e ˓ ♬ ࣪ ⊹
Entre danças, escândalos e momentos de puro caos digital, o TikTok em 2025 reafirmou seu papel como epicentro das tendências online. Se o ritmo se mantiver, a plataforma deve seguir ditando o que prende a atenção do público — sem pausa no scroll.