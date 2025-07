CEO flagrado com suposta amante em show do Coldplay vira alvo de investigação

O conselho de administração da Astronomer iniciou uma investigação para averiguar o suposto romance entre o CEO da empresa, Andy Byron, e a chefe da área de recursos humanos, Kristen Cabot. Os dois foram flagrados em clima romântico pela “câmera do beijo” durante um show da banda Coldplay, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

A reação do suposto casal se tornou viral na internet. Ao serem focados pela câmera e aparecerem em um telão para milhares de espectadores, Byron rapidamente se separou da companheira para se esconder. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, então disse, em tom de brincadeira, que eles estavam “tendo um caso ou são apenas muito tímidos.”

"O Conselho de Administração iniciou uma investigação formal sobre este assunto e teremos detalhes adicionais para compartilhar em breve", disse a Astronomer em um comunicado oficial na rede X, o antigo Twitter. "Espera-se que nossos líderes estabeleçam padrões tanto de conduta quanto de responsabilidade", complementa a nota.

Diante da repercussão do vídeo, a esposa do CEO, Megan Kerrigan, retirou o sobrenome Byron de seus perfis em redes sociais. A empresa, por sua vez, teve de bloquear comentários em suas postagens no X. O caso tem sido chamado por internautas de “ColdplayGate”.

Quem são os envolvidos

Fundada em 2015, a Astronomer desenvolve produtos de gerenciamento e otimização de dados e atende empresas como Activision e Marriott. Em maio, a empresa foi avaliada em US$ 775 milhões em uma rodada de captação.

Byron tornou-se o CEO da companhia em julho de 2023, após ocupar cargos de diretoria em diversas outras empresas do ramo da tecnologia, especialmente em áreas de infraestrutura de dados e segurança cibernética. De 2019 a 2023, o executivo trabalhou na Lacework, uma empresa de segurança em nuvem que foi vendida no ano passado por um valor estimado entre US$ 200 milhões e US$ 230 milhões.

Kristen, por sua vez, foi contratada como chefe de departamento pessoal da Astronomer em novembro de 2024. Em sua biografia na rede LinkedIn, ela diz ser "uma líder influente e uma agente de mudança destemida", que conquista "a confiança de funcionários de todos os níveis, de CEOs a gerentes e assistentes."