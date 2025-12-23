ByteDance planeja investir US$ 23 bilhões em IA para enfrentar big techs dos EUA

A ByteDance, empresa controladora do TikTok, anunciou planos de investir cerca de US$ 23 bilhões em inteligência artificial ao longo do próximo ano, em uma tentativa de manter competitividade frente a gigantes americanas como Google, Microsoft e Meta.

O aporte será direcionado principalmente à expansão da infraestrutura de IA, incluindo capacidade computacional, desenvolvimento de modelos e aplicações internas. A companhia já utiliza algoritmos avançados para personalizar feeds e maximizar engajamento no TikTok, mas agora pretende ampliar o uso da tecnologia para outras áreas do negócio.

O movimento reflete a crescente centralidade da inteligência artificial como fator estratégico no setor de tecnologia, em um cenário no qual grandes empresas disputam escala, dados e poder computacional para sustentar inovação e crescimento.

Segundo analistas do setor, a decisão da ByteDance acompanha uma tendência mais ampla do mercado, impulsionada por três fatores principais: a demanda por serviços cada vez mais personalizados, a intensificação da concorrência com empresas americanas e a necessidade de sustentar crescimento interno em mercados já maduros.

A rivalidade com as big techs dos Estados Unidos tem pesado nas decisões da empresa. Nos últimos anos, Google, Microsoft e Meta anunciaram investimentos bilionários em modelos generativos, centros de dados e chips especializados, elevando a pressão sobre concorrentes globais.

Ao ampliar o orçamento em IA, a ByteDance busca não apenas preservar sua relevância, mas também diversificar aplicações em áreas como entretenimento, comércio eletrônico e serviços digitais, segundo pessoas próximas à estratégia da companhia.

Impactos e desafios regulatórios

Especialistas avaliam que o investimento pode acelerar avanços em machine learning, aprendizado de máquina, especialmente em aplicações ligadas a recomendação de conteúdo, publicidade e monetização de plataformas sociais.

Ao mesmo tempo, o anúncio reacende debates sobre privacidade de dados e regulação. A proximidade da ByteDance com o governo chinês e as tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos já colocaram o TikTok sob escrutínio em diversos países.

Para analistas, o desafio da empresa será equilibrar a ambição tecnológica com exigências regulatórias cada vez mais rígidas, em um ambiente global marcado por disputas políticas e comerciais em torno do controle da tecnologia.