Sete em cada dez brasileiros se informam pelas redes, mas só 17% confiam no conteúdo

Sete em cada dez brasileiros usam as redes sociais como principal fonte de informação, mas apenas 17% dizem confiar no conteúdo consumido nesses ambientes. Os dados são de uma pesquisa realizada pela mediatech Pyxys em parceria com a Opinion Box, com mil entrevistados em todo o país.

O levantamento, obtido com exclusividade pela EXAME, mostra que o consumo de notícias no Brasil é elevado: nove em cada dez pessoas afirmam se informar diariamente. Ainda assim, a confiança segue concentrada nos veículos tradicionais. Quase 90% dos entrevistados dizem confiar em portais de notícias, jornais e emissoras de rádio e TV.

Segundo Andrés Bruzzone, CEO da Pyxys, o resultado indica uma contradição entre alcance e credibilidade. “As redes sociais concentram o acesso, mas a confiança ainda está nos veículos tradicionais. Quando o portal é confiável, o leitor retorna. Um conteúdo claro e bem apurado cria recorrência”, afirma.

A pesquisa também analisou o impacto da credibilidade editorial sobre decisões de consumo. Para 85,6% dos entrevistados, conteúdos jornalísticos já influenciaram escolhas de compra. Outros 74% afirmam que a confiança no veículo é um fator relevante antes de clicar em um anúncio, e 64% dizem interagir mais com publicidade quando há coerência entre o conteúdo editorial e a mensagem comercial.

Segundo Bruzzone, ambientes confiáveis ampliam o potencial de conversão. “Quando conteúdo, dados e contexto trabalham juntos, a informação deixa de ser apenas informativa e passa a gerar resultado. É nesse ponto que a relação entre veículos e marcas se fortalece”, afirma.

A pesquisa também aponta diferenças geracionais. Entre jovens de 16 a 24 anos, 32,58% afirmam já ter sido influenciados por conteúdos jornalísticos na decisão de compra. Entre pessoas com mais de 50 anos, esse percentual cai para 16,67%.

Em relação ao formato, o levantamento indica preferência por conteúdos mais curtos: quatro em cada dez entrevistados dizem não ler matérias até o fim. Mais de 40% afirmam preferir textos resumidos.

O consumo audiovisual também ganha espaço. Quase 60% dos brasileiros dizem preferir vídeos ou podcasts, e quatro em cada dez afirmam que não se informam mais pela televisão.

Entre as plataformas, o Instagram aparece como a principal fonte de informação, utilizado por mais de 83% dos entrevistados. O YouTube vem na sequência, com 71%, e o TikTok já é citado por quase metade da população como meio de atualização diária.

Para Bruzzone, os dados reforçam a necessidade de adaptação das estratégias editoriais. “O conteúdo precisa ser bem produzido, contextualizado e distribuído nos canais certos. É isso que permite informar, engajar e sustentar modelos de negócio baseados em credibilidade”, afirma.

