The Town confirma 3ª edição para 2027 em São Paulo

Anúncio da nova edição do festival foi realizada, neste domingo, pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pela vice-presidente da Rock World, Roberta Medina

The Town: festival de música ganhará nova edição em 2027 (SECOM/JFDiorio/Divulgação)

The Town: festival de música ganhará nova edição em 2027 (SECOM/JFDiorio/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h52.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 15h55.

Após agitar a cidade de São Paulo nas primeiras semanas de setembro, o festival The Town teve sua terceira edição confirmada para 2027. O anúncio foi feito neste domingo, 14, pelo prefeito Ricardo Nunes e pela vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, durante uma coletiva de imprensa realizada no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

No mesmo dia, a Rock World, empresa responsável pela organização do festival, também confirmou as datas do Rock in Rio 2026. O festival sediado no Rio de Janeiro ocorrerá nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste da cidade. 

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a 2ª edição do The Town teve um impacto histórico não apenas na vida cultural, mas também na economia local: movimentação de R$ 2,2 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2023. Além disso, o evento criou 25 mil novos postos de trabalho e registrou um crescimento de 240% nas reservas do Airbnb, comparado à primeira edição.

“São Paulo demonstra sua competência em organizar, com segurança, limpeza e transporte, um dos maiores festivais de música do mundo. O The Town gerou empregos, trouxe renda e fortaleceu a imagem da nossa cidade como um destino de grandes experiências culturais”, afirmou Ricardo Nunes.

Impactos na mobilidade e inovações

A magnitude do evento também foi refletida na questão da mobilidade, com 70% do público utilizando transporte coletivo. A taxa de ocupação hoteleira na região sul alcançou 95%, e a infraestrutura foi amplamente elogiada, com os participantes atribuindo uma média de 9,4 para segurança e serviços prestados, informou a Prefeitura de São Paulo.

Segundo a Rock World, mais de 100 shows foram realizados, atraindo grandes multidões em dias repletos de música, diversidade e inclusão. Artistas, tanto nacionais quanto internacionais, destacaram nas redes sociais e entrevistas a energia vibrante do público de São Paulo, descrevendo a experiência como “apaixonante”, levando a imagem da cidade para o mundo.

O prefeito Ricardo Nunes também lembrou das críticas feitas à primeira edição, em 2023, e ressaltou os pontos aprimorados.

“Quem passou por aqui, certamente levará para a vida uma experiência positiva e memorável. As notas incríveis, com uma média de 9,3, mostram que as melhorias feitas em pontos como banheiros e abastecimento de água, que precisavam de ajustes, foram bem-sucedidas”, disse.

Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, também comemorou o sucesso. “Esta edição superou a anterior de forma indiscutível. O reconhecimento vem de quem mais importa: o público, que viveu uma experiência inesquecível e segura”, concluiu.

Quais foram as principais atrações do The Town 2025?

Nesta edição, o The Town recebeu grandes artistas do circuito internacional como Katy Perry, Trvais Scott, Mariah Carey, Jessie J, Green Day e Backstreet Boys. Além de renomados músicos brasileiros como CPM 22, Criolo, Luísa Sonza, IZA, Ivete Sangalo, Pitty, e muitos outros.

