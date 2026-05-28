Resultado do jogo do Corinthians ontem pela Libertadores: como ficou o Grupo E?

Timão entrou em campo já classificado, enquanto Platense buscava uma vaga histórica para as oitavas de final

Hugo Souza: goleiro do Corinthians falhou em uma saída de bola do Platense, que fez 0 x 2 contra o Corinthians. (Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images)

Estela Marconi
Publicado em 28 de maio de 2026 às 06h57.

O Platense garantiu classificação histórica para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026 ao vencer o Corinthians por 2 a 0 nesta quarta-feira, 27, na Neo Química Arena, pela última rodada do Grupo E.

Os dois gols da equipe argentina foram marcados por Franco Zapiola, destaque da partida e responsável por assegurar a vaga do clube estreante na fase mata-mata da competição continental.

Mesmo com a derrota em casa, o Corinthians terminou na liderança do grupo, com 11 pontos, enquanto o Platense avançou em segundo, com 10.

O Platense adotou postura defensiva desde os minutos iniciais e apostou nos contra-ataques para surpreender o time paulista.

A estratégia funcionou aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola tocou no braço de Rodrigo Garro dentro da área. Depois de revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti para os argentinos.

Franco Zapiola converteu a cobrança e colocou os visitantes em vantagem na Neo Química Arena.

O Corinthians teve dificuldades para criar oportunidades claras e só ameaçou nos acréscimos da primeira etapa, quando Memphis Depay finalizou para defesa de Matías Borgogno.

Platense amplia após erro na saída de bola

Na volta do intervalo, Fernando Diniz tentou tornar o Corinthians mais ofensivo com mudanças no ataque, mas a equipe voltou a sofrer com erros técnicos.

Aos 57 minutos, Hugo Souza falhou na saída de bola e entregou nos pés de Zapiola. O meia argentino aproveitou o presente, encobriu o goleiro e marcou o segundo gol do Platense.

O Corinthians pressionou nos minutos finais, mas esbarrou em boa atuação defensiva dos argentinos e nas defesas de Borgogno.

Como ficou o Grupo E

O Santa Fe ficou em terceiro lugar e disputará o playoff da Copa Sul-Americana. Já o Peñarol encerrou a participação na lanterna da chave.

