Resultado do jogo do Corinthians ontem pela Libertadores: como ficou o Grupo E?

Hugo Souza: goleiro do Corinthians falhou em uma saída de bola do Platense, que fez 0 x 2 contra o Corinthians. (Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images)
Publicado em 28 de maio de 2026 às 06h57.
O Platense garantiu classificação histórica para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026 ao vencer o Corinthians por 2 a 0 nesta quarta-feira, 27, na Neo Química Arena, pela última rodada do Grupo E.
Os dois gols da equipe argentina foram marcados por Franco Zapiola, destaque da partida e responsável por assegurar a vaga do clube estreante na fase mata-mata da competição continental.
Mesmo com a derrota em casa, o Corinthians terminou na liderança do grupo, com 11 pontos, enquanto o Platense avançou em segundo, com 10.
O Platense adotou postura defensiva desde os minutos iniciais e apostou nos contra-ataques para surpreender o time paulista.
A estratégia funcionou aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola tocou no braço de Rodrigo Garro dentro da área. Depois de revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti para os argentinos.
Franco Zapiola converteu a cobrança e colocou os visitantes em vantagem na Neo Química Arena.
O Corinthians teve dificuldades para criar oportunidades claras e só ameaçou nos acréscimos da primeira etapa, quando Memphis Depay finalizou para defesa de Matías Borgogno.
Na volta do intervalo, Fernando Diniz tentou tornar o Corinthians mais ofensivo com mudanças no ataque, mas a equipe voltou a sofrer com erros técnicos.
Aos 57 minutos, Hugo Souza falhou na saída de bola e entregou nos pés de Zapiola. O meia argentino aproveitou o presente, encobriu o goleiro e marcou o segundo gol do Platense.
O Corinthians pressionou nos minutos finais, mas esbarrou em boa atuação defensiva dos argentinos e nas defesas de Borgogno.
O Santa Fe ficou em terceiro lugar e disputará o playoff da Copa Sul-Americana. Já o Peñarol encerrou a participação na lanterna da chave.