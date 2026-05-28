Diabéticos poderão ter RG próprio? Entenda a PL aprovada no Congresso

YICHANG, CHINA - NOVEMBER 13, 2024 - Insulin, November 13, 2024, Yichang, Hubei, China. At present, China has more than 140 million patients with diabetes, ranking first in the world, and is expected to increase to 174 million by 2045. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images) ( CFOTO/Getty Images)
Publicado em 28 de maio de 2026 às 06h34.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que permite às pessoas com diabetes mellitus tipo 1 incluir a condição de saúde na Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo modelo de RG adotado no país.
Agora a medida, que também foi aprovada no Senado, poderá ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso formalizada, ela integrará um pacote de direitos a pacientes com a doença crônica, incluindo garantias em escolas, locais de trabalho e acesso a medicamentos e insumos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O texto do Projeto de Lei 5868/25 prevê que a inclusão da informação na CIN será opcional e poderá ser solicitada pelo próprio diabético. De acordo com o Globo, a intenção é facilitar o atendimento em situações de emergência, como resgates, além de ajudar no exercício de direitos previstos na futura legislação.
A proposta também proíbe discriminação contra pessoas com diabetes tipo 1 em ambientes públicos e privados.
Escolas e empregadores deverão permitir o uso de dispositivos como bombas de insulina e monitores contínuos de glicose, além de assegurar pausas para medição da glicemia, alimentação e aplicação do hormônio durante aulas, provas, jornadas de trabalho e concursos públicos.
Pais de crianças com diabetes tipo 1 poderão solicitar flexibilização da jornada de trabalho para acompanhar o tratamento dos filhos.
A CIN foi determinada como nova forma de identificação nacional em agosto de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento foi criado para substituir o Registro Geral (RG) como principal identidade no Brasil.
Ela usa apenas o número da Certidão de Pessoa Física (CPF), diminuindo o número de registros diferentes.
O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e geralmente diagnosticada ainda na infância ou adolescência.
Como o organismo deixa de produzir insulina, os pacientes dependem de monitoramento contínuo da glicemia e aplicações frequentes do hormônio.
Pelo projeto, ficam garantidos pelo SUS medicamentos, insulina, sensores de glicose, glicosímetros e outros insumos necessários ao tratamento, independentemente de avaliação biopsicossocial.
Segundo estimativas citadas durante a tramitação do projeto, o Brasil tem cerca de 600 mil pessoas com diabetes tipo 1, sendo quase um sexto formado por crianças e adolescentes.