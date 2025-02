The Town 2025 anuncia Camila Cabello como nova atração do palco Skyline

O festival The Town, maior evento de música, cultura e arte de São Paulo, está de volta com uma noite dedicada ao pop. No dia 14 de setembro, o palco Skyline receberá Camila Cabello, uma das artistas mais pedidas pelos fãs nas redes sociais do evento. A apresentação acontece na mesma data em que Katy Perry será a headliner.

Com mais de 150 milhões de seguidores, Camila arrasta multidões e tem forte conexão com o Brasil, chegando a se autointitular “meia brasileira” enquanto aprende português.

A cantora retorna a São Paulo após sete anos para um show arrebatador, trazendo hits como “Havana”, “Señorita”, “Never Be The Same”, “Bam Bam”, “My Oh My”, “Shameless” e “I LUV IT”, que acumulam bilhões de streams.

Para os fãs ansiosos, o festival já anunciou a venda do The Town Card em 20 de fevereiro. O ingresso, equivalente ao setor gramado, garante acesso ao evento com a possibilidade de escolher a data posteriormente, antes da divulgação completa do line-up.

A trajetória de Camila Cabello

Camila Cabello, cantora, compositora, atriz e ativista cubana, é indicada ao GRAMMY® e possui certificação de diamante pela RIAA. Seu sucesso “Havana”, com Young Thug, a tornou a primeira mulher hispânica a alcançar o status de diamante e liderar a Billboard Hot 100.

Seu álbum de estreia, “Camila” (2018), alcançou o topo da Billboard 200, recebeu disco de platina e rendeu indicações ao GRAMMY®, incluindo Melhor Álbum Vocal Pop e Melhor Performance Solo Pop por “Havana (Live)”.

Em 2019, a colaboração com Shawn Mendes em “Señorita” lhe garantiu uma nova indicação ao GRAMMY® por Melhor Performance Pop Duo/Grupo. Seu segundo álbum, “Romance”, conquistou platina, enquanto o terceiro, “Familia”, superou 500 milhões de streams, impulsionado pelo hit “Bam Bam”, parceria com Ed Sheeran, também indicada ao GRAMMY®.

Camila fez história ao se tornar a primeira artista feminina desde Adele a liderar simultaneamente a Billboard Hot 100, Top 200 e Artista 100. Em sua fase mais recente, lançou o quarto álbum “C,XOXO”, explorando novos gêneros com inspiração nas suas raízes de Miami, recebendo aclamação da crítica.