The Town 2025: Mariah Carey e Jessie J são confirmadas no line-up desta edição

O festival The Town confirmou que Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo estarão entre os destaques da programação deste ano. As três cantoras subirão ao palco Skyline em 13 de setembro, com Carey encerrando a noite e Ivete realizando a segunda apresentação do dia.

Outra novidade anunciada foi a participação de Camila Cabello, que dividirá o palco com Katy Perry no dia seguinte, 14 de setembro.

Mariah Carey, conhecida por sucessos como "We Belong Together" e "Obsessed", retorna a São Paulo após menos de um ano de seu show solo no Allianz Parque, realizado em setembro passado.

Jessie J, famosa por músicas como "Flashlight", também marca seu retorno ao Brasil. Sua última apresentação foi no Rock in Rio 2022, três anos após ter se apresentado em São Paulo, em 2019.

Quando começa a venda de ingressos?

A venda do The Town Card, ingresso que permite escolher a data após a divulgação completa do lineup, começa nesta quinta-feira, 20, às 20h, pela Ticketmaster Brasil. O valor da entrada é a partir de R$ 895 (inteira). Membros do The Town Club têm acesso à pré-venda até 19 de fevereiro, às 19h.

O The Town será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com shows nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.