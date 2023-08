The Town: veja o line-up completo dos cinco dias de festival

Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town terá início neste sábado, 2, com shows de Post Malone, Demi Lovato e Racionais, e a promessa de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo". O evento, que acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é dos mesmos criadores do festival conhecido pelo mundo todo.

A previsão é que o evento paulista receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias de evento. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

O festival também contará com um amplo espaço gastronômico, com a diversidade da culinária paulista, que recebe o nome de Market Square. Por lá, até área VIP os fãs terão direito, com com bufê assinado por renomado chef e bar exclusivo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas, está previsto um impacto econômico de R$ 1,7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.

O festival confirmou, ainda, uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival. A estação mais próxima do Autódromo é a "Primavera-Interlagos", da linha 9, esmeralda, da CPTM. Ela fica a 10 minutos do festival.

Qual é o valor dos ingressos do The Town? A venda adicional dos ingressos do The Town ainda está disponível e tem o mesmo valor da venda geral, anunciada alguns meses atrás. O valor varia entre R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada). Não há cobrança de taxas adicionais. De acordo com a Ticketmaster, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito (parcelamento em até seis vezes sem juros), ou Pix. Clientes Itaú tem como vantagem o parcelamento em até oito vezes sem juros.

Programação completa The Town

The Town: shows 2 de setembro

Palco Skyline Post Malone

Demi Lovato

Iggy Azalea

MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho Palco The One Racionais MC's com Orquestra de Heliópolis

Criolo com Planet Hemp

Orochi com Azzy

Tasha & Tracie com Karol Conká Palco Factory Teto

Caio Luccas

Kayback

Urias Palco São Paulo Square Esperanza Spalding

Hermeto Pascoal

São Paulo Big Band convida Alma Thomas Palco New Dance Order Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands,

Tropkillaz - 10 Anos

Osgemeos - Uma Experiência

Deekapz X Vhoor

Klean Vs Klap

Forro Red Light E O Baile Encarnado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub)

The Town: shows 3 de setembro

Palco Skyline Bruno Mars

Bebe Rexha

Alok

Luisa Sonza Palco The One Seu Jorge

Leon Bridges

Ney Matogrosso

Matuê convida O Nordeste Palco Factory Luccas Carlos

Wiu

Veigh

Lia Clark Palco São Paulo Square Esperanza Spalding

Jonathan Ferr

São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

São Paulo Big Band Palco New Dance Order Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Ellen Allien X Badsista

Paul Kalkbrenner Live

Vitalic

Noporn Live

Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

The Town: shows 7 de setembro

Palco Skyline Maroon 5

The Chainsmokers

Ludmilla Palco The One Ne-Yo

Masego

Angelique Kidjo

Maria Rita Palco Factory Xênia França

Tássia Reis

Cynthia Luz

N.I.N.A Palco São Paulo Square Stanley Jordan

Ivan Lins

São Paulo Big Band convida Paula Lima

São Paulo Big Band Palco New Dance Order Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

Shermanology

Kerri Chandler Live

Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live

Afterclapp X Shigara X Xaxim

The Town: shows 9 de setembro

Palco Skyline Foo Fighters

Yeah Yeah Yeahs

Garbage

Pitty Palco The One Wet Leg

Barão Vermelho convida Samuel Rosa

Detonautas e Terno o Rei convida Mahmund

Fernanda Takai Palco Factory MC Don Juan

Yunk Vino

Mc Dricka

Grag Queen Palco São Paulo Square Stanley Jordan

Hamilton de Holanda

São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

São Paulo Big Band Palco New Dance Order Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Badsista, Malka

Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

Renato Cohen Live

Aerea Live

Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

The Town: shows 10 de setembro