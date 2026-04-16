'The Pitt': último episódio da 2ª temporada estreia hoje; veja horário e onde assistir

O último episódio da 2ª temporada de "The Pitt" estreia nesta quinta-feira, 16, e marca o desfecho do novo ano da série médica. O capítulo final será disponibilizado às 22h (horário de Brasília), na HBO Max.

A temporada acompanha um plantão intenso no hospital Pittsburgh Trauma Medical Center durante o feriado de 4 de julho, data que celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos.

Qual é a história de 'The Pitt'

A série médica "The Pitt" retrata, em tempo quase real, a rotina de um plantão na emergência de um hospital em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

A narrativa se concentra em um único turno de trabalho, mostrando a pressão constante enfrentada pelos profissionais de saúde. Ao longo do dia, médicos e enfermeiros lidam com atendimentos graves, decisões rápidas e dilemas éticos, além de conflitos pessoais e limitações estruturais do sistema hospitalar.

O formato aposta em uma construção contínua dos acontecimentos, acompanhando, passo a passo, o impacto das situações tanto nos pacientes quanto na equipe médica.

Elenco da série

A série é estrelada por Noah Wyle, que interpreta o médico Michael Robinavitch, chefe da emergência.

O elenco também inclui:

Fiona Dourif (Dr. Cassie McKay)

Taylor Dearden (Dr. Melissa “Mel” King)

Isa Briones (Dr. Trinity Santos)

Gerran Howell (Dr. Dennis Whitaker)

Shabana Azeez (Dr. Victoria Javadi)

Patrick Ball (Dr. Frank Langdon)

Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan)

Katherine LaNasa (enfermeira Dana Evans)

Que horas e onde estreia o último episódio de 'The Pitt'?

O 15º e último episódio da 2ª temporada de "The Pitt" estreia às 22h, nesta quinta-feira, 16 de abril, na HBO Max, que disponibiliza todos os capítulos da série.

A segunda temporada da série chegou na plataforma de streaming no dia 8 de janeiro com seus episódios disponibilizados semanalmente. A terceira temporada da série já foi confirmada.