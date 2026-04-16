'The Pitt': último episódio da 2ª temporada estreia hoje; veja horário e onde assistir

'The Pitt': último episódio da 2ª temporada da série estreia hoje na HBO Max (HBO Max/Reprodução)
Redatora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 09h54.
O último episódio da 2ª temporada de "The Pitt" estreia nesta quinta-feira, 16, e marca o desfecho do novo ano da série médica. O capítulo final será disponibilizado às 22h (horário de Brasília), na HBO Max.
A temporada acompanha um plantão intenso no hospital Pittsburgh Trauma Medical Center durante o feriado de 4 de julho, data que celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos.
A série médica "The Pitt" retrata, em tempo quase real, a rotina de um plantão na emergência de um hospital em Pittsburgh, nos Estados Unidos.
A narrativa se concentra em um único turno de trabalho, mostrando a pressão constante enfrentada pelos profissionais de saúde. Ao longo do dia, médicos e enfermeiros lidam com atendimentos graves, decisões rápidas e dilemas éticos, além de conflitos pessoais e limitações estruturais do sistema hospitalar.
O formato aposta em uma construção contínua dos acontecimentos, acompanhando, passo a passo, o impacto das situações tanto nos pacientes quanto na equipe médica.
A série é estrelada por Noah Wyle, que interpreta o médico Michael Robinavitch, chefe da emergência.
O elenco também inclui:
O 15º e último episódio da 2ª temporada de "The Pitt" estreia às 22h, nesta quinta-feira, 16 de abril, na HBO Max, que disponibiliza todos os capítulos da série.
A segunda temporada da série chegou na plataforma de streaming no dia 8 de janeiro com seus episódios disponibilizados semanalmente. A terceira temporada da série já foi confirmada.