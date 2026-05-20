Atacante de 19 anos rejeita Portugal e abre mão da Copa do Mundo de 2026

O atacante Eli Junior Kroupi viveu uma das noites mais marcantes de sua jovem carreira. Aos 19 anos, o francês marcou o gol do Bournemouth no empate por 1 a 1 contra o Manchester City, resultado que garantiu o título inglês ao Arsenal após 22 anos de jejum na Premier League.

Mas o nome do atacante ganhou destaque também por outro motivo: Junior Kroupi recusou a chance de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Portuguesa de Futebol.

Filho e neto de portuguesas, o jogador poderia defender Portugal no torneio. Segundo o técnico Roberto Martínez, houve uma tentativa de convencê-lo antes dos jogos de março.

“Antes dos jogos de março tivemos contato com ele. É importante acompanhar os jogadores que podem representar a seleção de Portugal e os que querem representar. O Júnior queria jogar pela França e respeitamos, é um caso encerrado”, afirmou o treinador.

Fora da Copa de 2026

A decisão chama atenção porque a Seleção Francesa de Futebol anunciou sua convocação para a Copa do Mundo sem o atacante do Bournemouth. Na prática, Junior Kroupi abriu mão de uma vaga praticamente certa no Mundial para tentar espaço no concorrido ataque francês.

O setor ofensivo da França conta com nomes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola e Michael Olise.

Junior Kroupi já passou pelas seleções de base da França, da sub-16 à sub-21. Em 2025, disputou o Europeu sub-21 aos 18 anos.