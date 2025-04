'The Handmaid's Tale': última temporada começa nesta semana; veja data de estreia dos episódios

A aguardada sexta e última temporada de "The Handmaid’s Tale" estreia nesta terça-feira, 8 nos Estados Unidos, por meio do serviço de streaming Hulu. No Brasil, os novos episódios chegam um dia depois, na quarta-feira, 9, com exclusividade pela Paramount+.

Neste retorno, os três primeiros capítulos serão lançados de uma vez. Os demais episódios — sete ao todo — seguirão em ritmo semanal.

A nova temporada mostra June (Elisabeth Moss) mais determinada do que nunca a derrubar Gilead. Enquanto isso, Luke (O-T Fagbenle) e Moira (Samira Wiley) se aliam à resistência. Já Serena (Yvonne Strahovski) busca maneiras de reformar o regime internamente, enquanto o comandante Lawrence (Bradley Whitford) e tia Lydia (Ann Dowd) lidam com conflitos morais, e Nick (Max Minghella) enfrenta difíceis provações.

Com foco em temas como esperança, coragem, solidariedade e resistência, a série segue destacando a luta pela justiça e liberdade em meio à opressão.

Após quase três anos desde a quinta temporada, o atraso no encerramento da história gerou frustração entre os fãs. Em janeiro de 2024, Elisabeth Moss comentou sobre a espera prolongada e o impacto da demora.

Lançada em 2017, "The Handmaid’s Tale" se passa em um futuro distópico, após um atentado que mata o presidente dos EUA e a maioria dos políticos eleitos. O vácuo de poder dá origem a uma teocracia totalitária, onde uma facção religiosa impõe rígidas regras à sociedade.

O elenco da última temporada reúne Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.

Veja a data dos episódios de “The Handmaid’s Tale” no Brasil

Episódio 1: 9 de abril, às 21 horas

Episódio 2: 9 de abril, às 21 horas

Episódio 3: 9 de abril, às 21 horas

Episódio 4: 16 de abril, às 21 horas

Episódio 5: 23 de abril, às 21 horas

Episódio 6: 30 de abril, às 21 horas

Episódio 7: 7 de maio, às 21 horas

Episódio 8: 14 de maio, às 21 horas

Episódio 9: 21 de maio, às 21 horas

Episódio 10: 27 de maio, às 21 horas

Confira o trailer a seguir