‘O Agente Noturno’: Netflix anuncia data de estreia da 3ª temporada

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira, 4, a data de estreia da terceira temporada de "O Agente Noturno".

A série acompanha Peter Sutherland (Gabriel Basso), um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca.

O seu trabalho era esperar um telefone que nunca tocava. Até que um dia, no início da primeira temporada, esse telefone tocou. Do outro lado da linha estava Rose Larkin (Luciane Buchanan), uma especialista em segurança online que estava sendo perseguida por assassinos. Juntos, eles descobrem um grande plano que pode colocar os Estados Unidos em risco.

Após o sucesso inicial, a série foi renovada e, na segunda temporada, uma nova personagem é introduzida na história: Alice (Brittany Show), que se torna a nova mentora de Peter. Juntos, eles vão para Bangkok em uma missão secreta contra Warren (Teddy Sears), um oficial de inteligência dos EUA suspeito de vazar informações confidenciais do país.

Assim como na primeira temporadas, os agentes são colocados em perigos mortais para investigar conspirações e sempre enfrentam inimigos muito bem armados, rendendo altas cenas de luta e ação.

Quando estreia a 3ª temporada de 'O Agente Noturno'?

Além de Gabriel Basso, Brittany Show e Teddy Sears, a nova temporada traz de volta outros nomes de peso e traz também novidades, como Amanda Warren.

A Netflix, entretanto, já anunciou que a atriz Luciane Buchanan, que interpreta Rose, não retorna ao elenco.

A terceira temporada de "O Agente Noturno" estreia na Netflix em 19 de fevereiro de 2026.