The Boys: 5ª temporada será a última da série, diz criador

Quem é fã dos polêmicos super-heróis de "The Boys" pode ter ficado triste com o anúncio de Eric Kripke nesta terça-feira, 11. O criador da série revelou que a quinta temporada, que já foi confirmada pelo Prime Vídeo, será a última do programa.

O anúncio vem dois dias antes da estreia da quarta temporada de "The Boys", que estreia nesta quinta-feira, 13, diretamente no serviço de streaming da Amazon.

A semana de estreia da 4ª temporada de #TheBoys é um bom momento para anunciar: a 5ª temporada será a última! Sempre meu plano, eu só tive que ser cauteloso até obter a aprovação final de Vought [empresa ficticia da série]”, escreveu Kripke no X (antigo Twitter). “Emocionado por levar a história a um clímax sangrento, épico e úmido. Assista a 4ª temporada em 2 DIAS, porque o fim já começou!”.

'The Boys': o que esperar da 4ª temporada?

A nova temporada de "The Boys" estreia nesta quinta-feira, 13, com os três primeiros episódios. Os demais serão liberados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 18 de julho.

A série estra em período de eleições, e Victoria Neuman (Claudia Doumit) se candidatou à vice-presidência. Se passando por humana, a candidata tenta uma aliança com Homelander (Antony Starr), que responde pelo assassinato de um homem que protestava contra ele ao fim na terceira temporada. Ao mesmo tempo, o herói mais poderoso da Voght se aproxima e transforma seu filho, Ryan (Cameron Crovetti).

Do lado dos "The Boys", o grupo tenta impedir a ascensão política de Victoria. Billy Butcher (Karl Urban) ainda tenta convencer Ryan de que Homelander é uma pessoa ruim, enquanto organiza planos para destruir os "supers" (pessoas com poderes) com um novo vírus, capaz de matá-los -- informação presente no spin-off da série, "GenV". Annie (Erin Moria) abandona os dias como Starlight e se une aos "The Boys" para por um fim na Voght.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'The Boys'

Quando estreia a 4ª temporada de 'The Boys'?

A quarta temporada da série estreia nesta quinta-feira, 13. Serão disponibilizados os três primeiros episódios. Até dia 18 de julho, todas as sextas-feiras, sairão novos capítulos.

Onde assistir 'The Boys' online?

Todos os episódios estão disponíveis no Prime Vídeo, serviço de streaming da Amazon.